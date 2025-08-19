E’ aperta per tutta l’estate ed anche in parte per i primi due mesi dell’autunno la Galleria dell’eros “Piero Montana”, fino al 21 ottobre 2025.

In mostra 70 opere (sculture, disegni, dipinti, fotografie, collages e libri oggetto) di artisti siciliani e stranieri, tutte sul tema dell’eros, visto attraverso le varie forme espressive del linguaggio artistico contemporaneo.

Tali opere (dipinti, sculture, libri oggetto, collages e fotografie) illustrano liberamente, con mentalità aperta, sgombra da tabù e pregiudizi tutto, il complesso della sessualità umana anche nelle sue diverse e polimorfe manifestazioni, che pertanto non possono far riferimento a quel libero amore, che caratterizzò la civiltà pagana, da quella etrusca a quella greco-romana.

Una Galleria dunque di opere erotiche, che del sesso nulla censurano, dalle espressioni di una eterosessualità, meno convenzionale e normativa, alla bisessualità e all’eros gay, omosessuale

Opere tuttavia queste che si contraddistinguono non solo per la loro apertura mentale, ma anche per il qualitativo livello artistico, felicemente raggiunto nella loro realizzazione, e che pertanto nel dire tutto dei segreti del sesso, possono costituire uno shock estetico.

L’eros, nelle sue varie manifestazioni, non è mai improduttivo, quand’anche è finalizzato al raggiungimento del solo ed egoistico piacere, giacché esso è sempre produzione desiderante, produzione che in arte converte la tutta la sua energia libidica nell’estro creativo di un suo magico e peculiare linguaggio.

La Galleria dell’eros di Bagheria, unica in Italia, è frutto di una raffinata collezione, realizzata negli anni dal critico, gallerista e collezionista di Bagheria, Piero Montana, noto anche per il suo impegno libertario nel campo dei diritti civili.

Questi i nomi dei 34 artisti in essa espositori: Calogero Barba, Filippo Bordonaro, Gai Candido, Francesco Antonio Caporale, Giovanni Castiglia, Franco Castiglione, Kiki Clienti, Carmela Corsitto, Filly Cusenza, Nicolò D’Alessandro, Juan Esperanza, Carlo Lauricella, Lou Le Caballec , Lorenzo Guzzo, Nino Maggio, Sergio Mammina, Pino Manzella, Salvatore Mineo, Maria R. Orlando, Gina Nicolosi, Franco Panella, Enzo Patti, Michela Pelusio, Giangi Pezzotti, Natale Platania, Giovanni Proietto, Giuseppina Riggi, Nino Rizzo, Fabio Sciortino, Tommaso Serra, Nuccio Squillaci, Rosario Tornese, Accursio Truncali, Giovanni Varisco.

La Galleria dell’eros è aperta tutti i giorni, compresi i festivi, dalle ore 17 alle 20 ma può essere visitata solo su appuntamento, telefonando al 388641610

Il biglietto d’ingresso è di 4 euro.

GALLERIA DELL’EROS “PIERO MONTANA”

VIA BERNARDO MATTARELLA N° 64

90011 BAGHERIA (PALERMO)

Email : montana.piero@libero.it

Cell. 3886416109





