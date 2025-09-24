Ha preso avvio il 24 settembre il nuovo corso di qualifica O.S.S. (Operatore Socio Sanitario AUT DDS 874 DEL 29.07.2025 / O.S.S. STD 21 25) organizzato dall’ente di formazione AgriConsulting e promosso dalla Regione Siciliana.

Resta ancora una breve finestra temporale e pochi posti disponibili per iscriversi, con la possibilità di usufruire anche del sussidio Supporto Formazione e Lavoro (SFL), rivolto a disoccupati/inoccupati in una determinata fascia di reddito ed età, erogato dall’Inps.





Al termine del corso di 1000 ore, tra lezioni teoriche e tirocinio, i partecipanti avranno l’opportunità di inserimento lavorativo immediato presso una struttura privata del Nord Italia (Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Lombardia e Piemonte) con possibilità di alloggio in prossimità della sede di lavoro.

Dal 24 settembre (è ancora possibile iscriversi anche se il corso è iniziato)

Presso la sede di AgriConsulting, via Diego D’Amico 87, 90011 Bagheria (PA)

CORSO A PAGAMENTO

Info: 091 870 1398; WhatsApp 375 544 4258; https://www.agriconsultingsnc.it/prodotto/operatore-delle-confezioni-sarto-confezionista-copia-4/

Luogo: AgriConsulting, 87, BAGHERIA, PALERMO, SICILIA

