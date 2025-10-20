L’ente di formazione AgriConsulting organizza un nuovo corso di Riqualifica O.S.S. il cui inizio è previsto entro il mese di Dicembre 2025.

Il corso è rivolto a chi possiede già la qualifica di Operatore Socio Assistenziale (OSA) o un titolo analogo ma vuole ampliare il proprio ventaglio di opportunità lavorative. Al termine del corso di 420 ore complessive che si terranno due pomeriggi a settimana dalle 15:30 alle 19:30 presso la sede di AgriConsulting (180 lezioni frontali e 240 ore di tirocinio), i partecipanti avranno l’opportunità di inserimento lavorativo immediato presso una struttura privata del Nord Italia (Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Lombardia e Piemonte) con possibilità di alloggio in prossimità della sede di lavoro.

Inizio corso previsto entro Dicembre 2025 (iscrizioni aperte)

Presso la sede di AgriConsulting, via Diego D’Amico 87, 90011 Bagheria (PA)

CORSO A PAGAMENTO (RATEIZZABILE)

Info: 091 870 1398; WhatsApp 375 544 4258; https://www.agriconsultingsnc.it

