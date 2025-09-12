L’ente di formazione AgriConsulting a partire dal 24 settembre organizza a Bagheria un nuovo corso di qualifica O.S.S. (Operatore Socio Sanitario AUT DDS 874 DEL 29.07.2025 / O.S.S. STD 21 25) promosso dalla Regione Siciliana. Al termine del corso di 1000 ore, tra lezioni teoriche e tirocinio, i partecipanti avranno l’opportunità di inserimento lavorativo immediato presso una struttura privata del Nord Italia (Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Lombardia e Piemonte) con possibilità di alloggio in prossimità della sede di lavoro.

Dal 24 settembre, presso la sede di AgriConsulting, via Diego D’Amico 87, 90011 Bagheria (PA)

Corso a pagamento

Info: 091 870 1398; WhatsApp 375 544 4258

Luogo: AgriConsulting, via Diego D’Amico, 87, BAGHERIA, PALERMO, SICILIA

