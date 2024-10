Optima Italia è felice di annunciare che è diventata premium partner del Catania Football Club, a partire dalla stagione in corso del campionato di calcio di Lega Pro.

Con questo accordo, la digital company attiva nei campi energy, telco e dei servizi alla persona, consolida ulteriormente la propria presenza nel territorio siciliano, supportando il cammino della squadra nel campionato appena iniziato.

Questa collaborazione nasce da una condivisione di valori e principi con un club storico e punto di riferimento del Sud Italia e del calcio italiano, come quello del Catania.

Grazie a questa partnership, realizzata con il supporto del centro media Branding Hero, Optima avrà l’opportunità di essere presente nei led a bordocampo durante i match, all’interno dell’applicazione ufficiale della squadra e sul sito ufficiale. Inoltre, la collaborazione prevede iniziative digitali attraverso i social media, così da arrivare a tutta la platea di tifosi online, oltre che esperienze esclusive, tutte pensate per coinvolgere i supporter del Catania.

L’accordo tra Optima Italia e il Catania FC si svilupperà per tutta la stagione 2024/2025, con l’obiettivo di costruire un forte legame, che vada oltre il piano sportivo.

Umberto d’Oriano, Direttore Marketing di Optima Italia, ha dichiarato: “La Sicilia è da sempre una regione fondamentale per noi, dove siamo al servizio di numerose famiglie e imprese del territorio. Collaborare con il Catania F.C. è motivo di orgoglio e rappresenta per Optima una grande opportunità per rafforzare il legame con questa straordinaria città e con la comunità locale in generale. Insieme al club, puntiamo a offrire esperienze uniche, che uniscano sport, passione e appartenenza”.





