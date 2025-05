Un appuntamento prestigioso sabato 24 maggio al Duomo di Monreale: alle ore 18.30, alla presenza del Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, duca di Castro, Capo della Casa Reale Borbone delle Due Sicilie e Gran Maestro dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio e di tutti gli Ordini dinastici di casa Borbone due Sicilie, e della Principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie, Gran Prefetto dell’Ordine, si celebrerà la cerimonia di investitura dei cavalieri e delle dame del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio. Una cerimonia più ricca quest’anno perché le investiture non riguarderanno solamente i cavalieri e le dame di Sicilia ma anche i cavalieri e le dame delle Delegazioni del sud Italia, ovvero Campania, Calabria, Puglia e Basilicata. A presiedere la cerimonia sarà l’arcivescovo emerito di Monreale nonché priore di Sicilia dell’Ordine, mons. Michele Pennisi.





Saranno presenti l’arcivescovo di Monreale mons. Gualtiero Isacchi, anche Cavaliere di Gran Croce di Grazia Ecclesiastico, e don Vittorio Rizzone, Cavaliere Ufficiale di Grazia Ecclesiastico. E poi i vari delegati: per la Sicilia don Lucio Bonaccorsi dei Principi di Reburdone e il vicario nobile Antonio Di Janni; per la Calabria don Giampietro Sanseverino dei Principi Sanseverino dei Baroni di Marcellinara e il vice Aurelio Badolati; per la Campania la marchesa Federica De Gregorio Cattaneo dei Principi di Sant’Elia; per la Puglia il vicario Pierfrancesco Viti dei Conti di Caraffa.



Il corteo partirà dalla chiesa di Sant’Antonio Abate affidata dall’arcivescovo di Monreale ai Cavalieri Costantiniani. Al termine della cerimonia si terrà una cena presso Palazzo Francavilla.







