L’ASD Orlandina Calcio si prepara a vivere una stagione importante con una struttura sempre più solida e ambiziosa. La società biancazzurra ha ufficializzato l’ingresso del Dott. Umberto Giuffrè nel ruolo di Medico Legale, un innesto di grande prestigio che conferma la determinazione e la serietà del progetto guidato dal presidente Massimo Romagnoli.

«Ringrazio il Dott. Giuffrè per aver sposato con entusiasmo il nostro progetto – ha dichiarato Romagnoli – il suo contributo professionale sarà fondamentale per garantire la massima tutela e la sicurezza dei nostri atleti.» L’obiettivo del club rimane chiaro e ambizioso: raggiungere la Serie D entro tre anni e approdare in Serie C entro cinque, riportando così l’Orlandina ai palcoscenici calcistici nazionali.





In vista del Campionato di Promozione – Girone B Sicilia, la società si presenta con uno staff tecnico rinnovato e di assoluto valore. La guida della prima squadra è stata affidata al mister Roberto Letizia, che potrà contare sul preparatore dei portieri Vincenzo Grillo e sul preparatore atletico Salvatore Messinese. Il coordinamento organizzativo sarà curato da Piero Galipò come team manager, mentre il ruolo di direttore sportivo sarà ricoperto da Domenico Oteri.

Un riconoscimento particolare è stato rivolto a Samuele Drago, che nella scorsa stagione ha contribuito in modo determinante alla nascita e al consolidamento della squadra. Quest’anno Drago sarà impegnato nella conduzione della Scuola Calcio Orlandina, una realtà considerata il fiore all’occhiello del progetto e punto di riferimento per la formazione dei giovani calciatori del territorio.





Accanto allo staff tecnico opera un gruppo di collaboratori che garantisce il corretto funzionamento della macchina societaria. Sul piano dirigenziale il club può contare sulla presenza di Giuseppe Trusso, consigliere del presidente, di Renzo Pizzurro in qualità di segretario federale, e dei dirigenti Calogero Ingrillì, magistrato, e Dario Mineo. L’organizzazione logistica è affidata ai magazzinieri Giampiero Orifici, Sandro Segreto e Gaetano Cambria.

Grande attenzione è riservata anche alla comunicazione e all’immagine della società. Il fotografo ufficiale sarà Calogero Germanà, mentre la gestione dei media e dei social verrà curata da Alessia Micale con la sua agenzia Velovolevodire. Il ruolo di addetto stampa è stato affidato al giornalista Nazario Nulli.





Sul campo la guida tecnica sarà affidata all’esperienza e al carisma di Rosario Iuculano, confermato capitano della prima squadra e punto di riferimento per compagni e tifosi. Sul fronte delle partnership, infine, l’Orlandina ha annunciato con orgoglio la DKS Fuels Solution, azienda petrolifera con sede in Germania e leader nella distribuzione di carburanti tradizionali e biocarburanti innovativi, come sponsor ufficiale per la stagione 2025–2026.

Con una struttura organizzativa solida, obiettivi chiari e professionisti qualificati, l’Orlandina Calcio si prepara a vivere una nuova stagione con la volontà di riportare i colori biancazzurri ai livelli che meritano e di rappresentare con orgoglio la città di Capo d’Orlando.

