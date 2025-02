Alla vigilia dell’incontro cruciale tra i sindaci del distretto sanitario di Giarre, il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, e l’assessore alla Salute, Giovanna Faraoni, per fare il punto sulle sorti del complesso ospedaliero di via Forlanini, finito nuovamente al centro dell’attenzione, il deputato regionale Santo Primavera alza la voce in difesa dell’ospedale di Giarre, minacciato da un possibile depotenziamento. Il tavolo a Palermo è in programma per domani, alle 10. Il deputato regionale Santo Primavera interviene sul futuro del nosocomio di via Forlanini, esprimendo la sua più totale contrarietà a qualsiasi riduzione della rete ospedaliera.





“La nota aziendale dello scorso novembre, che circola già da mesi – dichiara Primavera – sembra quasi avere la connotazione di una punizione, oltretutto ingiustificabile, considerato il notevole numero di accessi al Sant’Isidoro di Giarre”. Secondo Primavera “la nota aziendale, peraltro, non contiene alcun riferimento normativo alla proposta di articolazione dei reparti strutturati, come previsto dai Decreti ministeriali nn. 70/2015 e 77/2022. Mentre non si riscontrano, fino ad ora, fra l’altro, disposizioni assessoriali sul ridimensionamento del nosocomio giarrese. Pertanto – rimarca il deputato regionale Primavera – invitiamo l’assessore regionale alla Salute, Faraoni, ad assumere la titolarità della fase di programmazione, impartendo il corretto indirizzo politico nel rispetto delle previsioni dei decreti ministeriali numeri 70/2015 e 77/2022 dove il nosocomio di Giarre ha tutto in regola per essere mantenuto un funzionale Ospedale di Base. Monitoreremo ogni fase e attueremo ogni atto a difesa del nostro territorio, compreso il dovere di informare istituzionalmente l’opinione pubblica”.

L’incontro di Palermo tra i sindaci del distretto sanitario di Giarre con il presidente dell’Ars, Galvagno e l’assessore Faraoni, si preannuncia, quindi, decisivo per il futuro dell’ospedale di Giarre, con il deputato Primavera pronto a dare battaglia contro ogni ipotesi di ridimensionamento.

