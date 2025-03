Palermo si prepara ad accogliere il 22 MARZO, l’Ottava Giornata per le Malattie Neuromuscolari (GMN) 2025, un evento di rilevanza nazionale che vedrà la partecipazione di specialisti, ricercatori, pazienti e associazioni. L’iniziativa si svolgerà in contemporanea in 19 città italiane e avrà l’obiettivo di fornire un aggiornamento sullo stato dell’arte della diagnosi, della terapia e della presa in carico dei pazienti affetti da malattie neuromuscolari.

Un evento di grande valore scientifico e sociale

Organizzata in collaborazione con le associazioni scientifiche AIM e ASNP, la GMN rappresenta un punto di riferimento per tutti gli attori coinvolti nella gestione delle malattie neuromuscolari. L’incontro di Palermo si terrà presso l’Aula “Maurizio Ascoli” dell’AOUP Ospedale Policlinico Paolo Giaccone, in Via del Vespro 129, e sarà coordinato dal Prof. Filippo Brighina, dalla Dott.ssa Grazia Crescimanno e dal Dott. Marcello Romano, figure di spicco nella ricerca biomedica e nelle neuroscienze.

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali e videomessaggi di Alessandro Padovani, Presidente della Società Italiana di Neurologia (SIN), e Wolfgang Grisold, Presidente della World Federation of Neurology (WFN), che offriranno una prospettiva internazionale sulle malattie neuromuscolari.

Le sessioni scientifiche: focus su diagnosi precoce e nuove terapie

Il programma prevede una sessione dedicata alla prevenzione e alla terapia, con interventi mirati alla diagnosi precoce e ai trattamenti innovativi. Tra i relatori spiccano Filippo Brighina, che affronterà il tema della prevenzione primaria, e Grazia Crescimanno, che illustrerà i progressi nella cura della Malattia di Pompe. Seguiranno gli interventi di Vincenzo Di Stefano sulle terapie per le malattie neuromuscolari immuno-mediate, Rossella Spataro sulla SLA, Antonino Lupica sulle nuove cure per la SMA e Paolo Alonge, che parlerà dello screening per l’amiloidosi da transtiretina.

A completare il quadro scientifico, gli interventi videoregistrati di Giacomo Brisca, che discuterà la terapia semintensiva nelle patologie acute, ed Elena Moro, Presidente della European Academy of Neurology (EAN), con una relazione sul progetto “Brain Health Mission”.

Tavola rotonda: le difficoltà della gestione sanitaria

Nel primo pomeriggio, spazio al confronto con la tavola rotonda “La difficoltà della gestione delle malattie rare nelle aziende sanitarie”, moderata dalla giornalista Caterina Ganci. Parteciperanno rappresentanti di associazioni come UILDM, AIG, AISLA, AIM Miastenia Gravis e SMA, insieme a esperti del settore sanitario e farmaceutico.

Un’iniziativa per il futuro della ricerca e dell’assistenza

La Giornata per le Malattie Neuromuscolari rappresenta un’occasione unica per favorire il dialogo tra comunità scientifica, istituzioni sanitarie e pazienti, con l’obiettivo di migliorare la gestione clinica e assistenziale di queste patologie complesse.

L’evento è aperto a neurologi, fisiatri, pediatri, medici di base, fisioterapisti, biologi, genetisti, infermieri, psicologi, caregiver , pazienti e a tutti coloro che ogni giorno operano per migliorare la qualità di vita delle persone affette da malattie neuromuscolari.

Per maggiori informazioni e per iscriversi all’evento, è possibile visitare il sito ufficiale www.giornatamalattieneuromuscolari.it o contattare la segreteria organizzativa all’indirizzo email gmn@theoffice.it.

Luogo: Aula Maurizio Ascoli – A.O.U Policlinico Paolo Giaccone, Via del Vespro, 129, PALERMO, PALERMO, SICILIA

