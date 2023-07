Un Rally delle Alpi Orientali da incorniciare per i colori della scuderia RO Racing. Lucio Da Zanche e Paolo Lizzi sono saliti sul secondo gradino del podio Natale Mannino e Giacomo Giannone hanno concluso al quarto posto della generale, ma si sono imposti nel Terzo Raggruppamento e sono ormai in fuga verso la vittoria del titolo italiano di categoria. Note positive anche dagli altri campi di gara che hanno visto gli alfieri del sodalizio siciliano sempre tra i protagonisti.

Quello appena trascorso è stato un altro fine settimana marchiato RO racing. I rappresentanti della scuderia siciliana hanno messo nel carniere nuovi risultati importanti.

Al rally della Alpi Orientali Historic, a Cividale del Friuli in provincia di Udine, valido per il Campionato italiano rally auto storiche, Lucio Da Zanche e Paolo Lizzi, a bordo della loro Porsche 911 RS del Secondo Raggruppamento, seguita dalla Pentacar, dopo aver lottato fino all’ultimo giro di prove speciali, nel quale hanno avuto problemi con l’interfono dei caschi, sono saliti nuovamente sul secondo gradino del podio. Per il valtellinese e il suo navigatore l’appuntamento con la vittoria è solo rinviato. Bottino pieno invece per Natale Mannino e Giacomo Giannone che, a bordo della loro Porsche 911 Sc, seguita da Guagliardo, sono giunti al quarto posto della classifica generale e si sono imposti nella classifica del Terzo Raggruppamento. I due palermitani, grazie al risultato friulano, sono ormai in fuga verso il successo nella classifica di categoria nel Campionato italiano dove restano sempre in corsa per il titolo assoluto.

Non è stata molto fortunata la spedizione nelle Marche al 30° Rally dell’Adriatico, valido per il Campionato italiano rally terra, dove sia “Mattonen” con Giulia Taglienti e Luca Santoro con Davide Bragaglia sono stati costretti al ritiro. Sempre a Urbino, in classe N3 con una Renault Clio Rs, terzo posto di classe per William Cerroni e Francesco Cicciarelli.

In Abruzzo al Kartdromo Val Vibrata, in provincia di Teramo, il piccolo Daniele Schillaci con il suo kart del team Lenzo Kart ha continuato a fare esperienza nella massima serie kartistica nazionale e ha concluso le due gare di finale in dodicesima e ventitreesima posizione. .

In Sicilia, in provincia di Messina, allo Slalom Città di Librizzi, Alfredo Giamboi, con la sua Fiat X1/9, si è confermato il vero mattatore del Gruppo Speciale vincendo il Gruppo, la classe S7, piazzandosi al sesto posto della classifica generale. Splendido risultato anche per Carmelo Pirri che ha condotto la sua piccola Fiat 127 al successo in classe S3 e al nono posto della generale.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.