Una festa che ha coinvolto la città. Si è conclusa così la seconda edizione della fiera enogastronomica “I Sapori di Grani Antichi”, organizzata dall’Associazione “Terra dei Sapori – Calatafimi Segesta” con il supporto della Peralta Production, e il patrocinio del Comune di Calatafimi-Segesta, dell’Assessorato Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo e dell’ARS. L’evento ha registrato per tutti e tre i giorni una grandissima partecipazione di pubblico, che ha assistito, sin dall’inaugurazione e il taglio del nastro, al ricco programma proposto tra degustazioni di prodotti tipici – busiate condite in vario modo, salsiccia, dolci di ricotta, vini pregiati, ecc… – e intrattenimento, con l’esibizione di due scuole di ballo, musica, e il cabaret di Alessandro Gandolfo e I 4 Gusti, che ha divertito tutti i presenti. Nell’ambito della manifestazione, che si è svolta in piazza Nicolò Mazzara, con l’obiettivo di far incontrare il pubblico con i produttori locali e i loro prodotti a Km 0, puntando i riflettori sulla “Sagra della Pasta di Grani Antichi Siciliani”, si è svolta anche la 1^ edizione del Premio 91013 – Eccellenze di Calatafimi-Segesta, che, dopo la premiazione del 6° Reggimento dei Bersaglieri, e dell’Aeroporto ‘Vincenzo Florio’ di Trapani-Marsala, è stato consegnato ieri alle realtà meritevoli del territorio: la Lavanderia dei Mille, azienda che da circa 15 anni opera nel settore turistico, alberghiero e ristorativo, la ISB, industria che lavora e confeziona budella naturali per insaccati, e il poeta locale Gioacchino Gerbino, profondo conoscitore delle tradizioni locali e collaboratore storico del mensile di informazione locale “Comunità”. Soddisfatto il sindaco, Francesco Gruppuso, ieri nuovamente sul palco assieme alla presidente del Consiglio comunale, Patrizia Parisi, che ha dato appuntamento al prossimo anno, con novità e un’importante programmazione per l’evento che ha avvivato la piazza di Calatafimi-Segesta. Soddisfatto anche Filippo Peralta, della Peralta Production, che ha ringraziato le istituzioni regionali e l’Amministrazione Comunale, oltre all’Associazione “Terra dei Sapori – Calatafimi Segesta” per la fiducia accordata per la gestione della comunicazione e il supporto nell’organizzazione dell’evento, e le aziende del territorio che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.