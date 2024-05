Ottimo esordio, ad Alcamo e a Palermo, venerdì e ieri, per la Rassegna “Intrecci Narrativi” – Libri, Musica e Degustazioni,, organizzata da “Associazione per l’Arte” – che da oltre 20 anni è attiva per la promozione e la diffusione della cultura, con eventi relativi all’arte, alla letteratura e allo spettacolo, nonché al patrimonio audiovisivo cinematografico – che si svolgerà nelle giornate di venerdì e sabato, fino al mese di novembre 2024, sempre tra il Collegio dei Gesuiti, in piazza Ciullo ad Alcamo, e Villa Riso, in via dell’Olimpo a Palermo, con inizio alle ore 18.30 e con ingresso libero. Il primo incontro ha visto protagonista Luigi Biondo con il suo libro “Il destino oltre il mare”. In degustazione i vini presentati da Giuseppe Grillo, uno dei fratelli proprietari dell’azienda agricola Del Grillo, che rappresenta la nuova generazione di giovani vignaioli che vuole mantenere viva la secolare cultura vinicola del territorio. La Rassegna tornerà il 31 maggio, al Collegio dei Gesuiti ad Alcamo, e il 1° giugno, ancora a Palermo a Villa Riso, per il secondo appuntamento in programma con Claudia Lanteri e “L’isola e il tempo”. L’iniziativa dell’Associazione Culturale “Associazione per l’Arte” – http://www.associazioneperlarte.it – con la Direzione organizzativa di Giuseppe Messana, e la Direzione artistica di Vito Lanzarone – si realizza con il contributo della Regione Siciliana – Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, e la collaborazione della Scuola di Cinema Indipendente Piano Focale – https://www.pianofocalescuola.it/ – e dell’Associazione Zeste Hub – https://www.zestehub.it/ – di Palermo.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.