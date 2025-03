Ancora una volta gli studenti del liceo “Leonardo” di Giarre si distinguono con ottimi risultati finali. Sono infatti otto gli studenti del liceo“Leonardo” finalisti nazionali ai Campionati internazionali dei Giochi matematici 2025, organizzati dal centro Pristem dell’ università Bocconi di Milano, che disputeranno la finale nazionale il prossimo 10 maggio presso la Bocconi di Milano.

Si tratta degli studenti: Gabriele Musumeci (1G), Marco Spoto (1 G),Matteo Brusaferri (3P), Giuseppe Mosca (3 F), Matteo Alia(3 G), Daniele Guarrera (3 P),Lucia Cirino(3 G), Sofia Faranda (3 G), Daniele Guarrera (3P), per la categoria C2: 1° e 4 ° posto, categoria L1: 1°, 2°,3°,4°,6° e 7°, posto su sette disponibili . Ad accompagnare la squadra dei finalisti in rappresentanza del liceo “Leonardo” il docente Giacomo Tropea.

Ben diciannove gli alunni del liceo giarrese, che superate le precedenti fasi, presso il liceo classico “La Farina” di Messina, hanno partecipato alle semifinali dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici 2025, organizzati dal centro Pristem dell’Università Bocconi di Milano.

Di questi, due alunni della categoria C2, e ben sei su sette posti disponibili della categoria L1, hanno superato la fase e parteciperanno alla finale che si svolgerà a Milano, presso l’Università Bocconi, nel pomeriggio di sabato 10 maggio 2025. In quest’occasione verrà selezionata la squadra che rappresenterà l’Italia alla Finale internazionale di fine agosto. Interessanti e divertenti premi aspettano comunque i migliori finalisti.

Molto orgogliosa dei risultati raggiunti la dirigente scolastica Tiziana D’ Anna. “Questi ragazzi -ha detto la preside- sono motivo d’ orgoglio per il nostro istituto che si è particolarmente distinto in questa competizione che rappresenta un’importante occasione per i nostri studenti e per i partecipanti di mettere alla prova le proprie capacità logiche e matematiche in un contesto molto stimolante e altamente competitivo”.

Patrizia Tirendi





Luogo: IIS LEONARDO , VIA VENETO , 1, GIARRE, CATANIA, SICILIA

