Serata all’ insegna della cultura martedì 12 agosto a Pachino quando la giornalista e scrittrice Silvestra Sorbera che dialogherà con la dottoressa Rosalba Savarino e con il presidente del Rotary, il dottor Gaetano Alagona su sicilianità, scrittura al femminile e parità di genere. Tutte tematiche ben presenti nella narrativa dell’ autrice che, con l’ occhio e la penna della giornalista, riesce a cogliere le diverse sfumature della vita di tutti i giorni.

Appuntamento a martedì prossimo per una serata culturale ma non solo.

