I biancoblu attendono Sir Susa Vim Perugia al PalaCatania per la prima giornata del girone di ritorno del Campionato di SuperLega Credem Banca 2023/24, in programma domani sabato 30 dicembre.

Fischio d’inizio alle ore 18:00 con diretta streaming su Volleyballworld.tv e un PalaCatania che si avvicina al sold out con oltre 3000 tagliandi di accesso venduti in prevendita.

Farmitalia Saturnia, dopo la trasferta di Santo Stefano a Taranto, è tornata ad allenarsi in vista della prima partita della seconda fase della Regular Season della SuperLega italiana per affrontare la seconda in classifica, reduce dalla conquista della coppa del Mondiale per Club disputato in India a metà dicembre, ma con la voglia di rivalsa di chi ha perso un tie-break nell’ultima partita di Campionato disputata.

I Block Devils arrivano infatti a Catania dopo essere stati sconfitti al PalaBarton da una determinata Allianz Milano in rimonta fino al tie-break. Sul gerflor del PalaCatania scenderanno Giannelli, il palleggiatore della nazionale italiana, l’opposto macchina da punti Herrera, gli schiacciatori Semeniuk e Plotnytskyi, i centrali Solè e Candellaro e il libero Colaci, una probabile formazione alla quale si aggiungono Ben Tara, Gualberto Flavio, Russo, Held, altre potenze di fuoco della pallavolo internazionale.

Se Perugia arriva in Sicilia con la voglia di riscatto anche i biancoblu hanno ben chiaro l’obiettivo. Tornati da Taranto sconfitti con un 3-1, hanno subito ripreso gli allenamenti, che procederanno a ritmo serrato fino a domani mattina, per arrivare preparati al primo degli undici match del girone di ritorno. Coach Silva, insieme a tutto lo staff tecnico, sta preparando con grande attenzione la gara di domani, ben conscio che la squadra guidata da Angelo Lorenzetti è un avversario ostico e diverso, perché più rodato, rispetto all’esordio in SuperLega. Lo scorso 22 ottobre i biancoblu uscivano dal PalaBarton subendo un 3-0, riuscendo però a combattere quasi ad armi pari nell’ultimo set rimanendo in scia (25-22).

“Con la partita di sabato si inaugura un girone di ritorno che affronteremo subito con il piglio giusto. – spiega Silva con decisione – Noi ce la giocheremo al massimo e sarà nostro compito provarci mettendo in campo la nostra migliore pallavolo, prendendo il meglio da quanto realizzato negli ultimi match. Noi dobbiamo fare punti in tutte le partite e scenderemo in campo per questo sfruttando al massimo l’opportunità di giocare con il pubblico del PalaCatania al nostro fianco”.

I biglietti per assistere al match tra Farmitalia Saturnia e Sir Susa Vim Perugia sono disponibili online e nei punti vendita convenzionati LiveTicket ( 25 € Trib. A inf. – 20 € Trib. B e A Sup. – 15 € Curve). Il botteghino del PalaCatania aprirà alle 16 di sabato 30 dicembre.

