Palazzo dei Leoni, il 31 maggio seminario formativo su “L’applicazione del BIM nella Pubblica Amministrazione. Modelli formativi per il personale tecnico delle Stazioni Appaltanti”

di Press Service

24/05/2023

Personale delle Stazioni Appaltanti a convegno mercoledì 31 maggio 2023 nel Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni, dalle ore 9.30 alle ore 13.00, in occasione del seminario formativo organizzato dalla Città Metropolitana di Messina sul tema “L’applicazione del BIM nella Pubblica Amministrazione. Modelli formativi per il personale tecnico delle Stazioni Appaltanti”.

L’art. 43 del nuovo Codice degli Appalti fissa la scadenza del 1° gennaio 2025 perché tutte le Stazioni Appaltanti adottino obbligatoriamente metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro.

La Città Metropolitana di Messina metterà a disposizione di tutte le Stazioni Appaltanti l’esperienza maturata con la formazione dei propri tecnici progettisti, avviata nell’anno in corso e in fase di conclusione, con l’affiancamento ai progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Di questo si parlerà nel corso del seminario al quale parteciperanno i tecnici delle Stazioni Appaltanti di tutto il territorio metropolitano che potranno confrontare i modelli di formazione per l’acquisizione delle competenze BIM in vista della completa attuazione della normativa.

L’evento, organizzato dalla Segreteria Generale e coordinato dalla Responsabile Ufficio Formazione Risorse Umane dott.ssa Maria Luisa Sodo Grasso, è supportato dall’organismo paritetico OPT Messina che rilascerà crediti formativi per Rspp, Aspp, Cse, Formatori.

Per la partecipazione è necessario iscriversi attraverso il link:

https://docs.google.com/forms/d/1tw02VO_-P6ly54WildFFBeK88LI3bS6jEQRjuIemtQM/edit

Il Responsabile dell’Ufficio Comunicazione Istituzionale

Addetto Stampa dott. Giuseppe Spanò

