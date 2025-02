Questa mattina al Policlinico si è insediato il Gruppo di lavoro aziendale per la cybersicurezza. Il team, presieduto dalla Direttrice Generale dell’Azienda ospedaliera universitaria, Maria Grazia Furnari, è composto da dipendenti provenienti da diverse aree professionali e consulenti esterni per la privacy, con l’obiettivo di sviluppare e implementare strategie efficaci per difendere i sistemi informatici contro le crescenti minacce digitali.

“Con l’istituzione di questo gruppo – spiega la manager dell’AOUP – intendiamo non solo migliorare le nostre pratiche di cybersicurezza, ma anche promuovere una cultura della sicurezza all’interno della nostra organizzazione. La sanità è tra i settori maggiormente colpiti da attacchi cyber alle infrastrutture digitali, dunque è fondamentale proteggere i dati dei nostri pazienti e garantire la continuità dei servizi sanitari”.

Il primo impegno del Gruppo di lavoro sarà la predisposizione di un Piano per la sicurezza informatica che, in ossequio alla Come prevede la direttiva NIS2 (Direttiva europea 2022/2555 recepita dal decreto legislativo 138/2024), comprenda, tra i vari punti, l’ analisi dei rischi e di sicurezza dei sistemi informativi e di rete, la gestione di eventuali incidenti e la risoluzione delle crisi, politiche e procedure per valutare l’efficacia delle misure di gestione dei rischi per la sicurezza informatica e garantire una protezione efficace, la formazione per tutti i dipendenti.

Del gruppo di lavoro fanno parte il Direttore sanitario, Alberto Firenze, l’ingegnere Nicola Alessi (responsabile U.O.S. Programmazione e sviluppo aziendale) l’Avv. Francesca Carini (Ufficio Legale), la Dott.ssa Provvidenza Damiani (U.O.S. Risk management), il Dott. Boris La Corte (Responsabile della protezione dei dati, come consulente esterno), la Dott.ssa Tiziana Lenzo (Responsabile Ufficio Stampa), la Dott.ssa Raffaella Riccobene (Responsabile U.O.S. Internazionalizzazione e ricerca sanitaria e Responsabile f.f. U.O.S. Formazione), il Dott. Pietro Rigano (Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza), la Dott.ssa Grazia Seidita (Referente Gruppo aziendale privacy), il Dott. Massimo Tartamella (Direttore U.O.C. SIA), il Dott. Antonino Tocco (U.O.S. Programmazione e sviluppo aziendale), il Dott. Giuseppe Virga (Responsabile UOS Comunicazione e URP).

La Direttrice Generale ha individuato come Referente aziendale per la cybersecurity il Dott. Antonino Tocco.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.