Al teatro Sant’Eugenio – Direzione artistica Pupella, di piazza Europa 39/41 a Palermo, appuntamento con gli spettacoli di fine anno per gli allievi della Scuola di teatro Mario Pupella. I saggi sono in programma mercoledì 29 e giovedì 30 maggio. Nella prima giornata, a partire dalle ore 20.30, gli allievi del corso serale, che fanno lezione il lunedì e il mercoledì dalle 20.30 alle 22.30, porteranno in scena “La Giara” di Luigi Pirandello per la regia di Daniela e Marco Pupella, “Le smanie per la villeggiatura” di Carlo Goldoni con adattamento e regia di Lavinia Pupella, e “Uomini e caos” a cura di Iaia Corcione. Sul palco gli attori: Claudia Abella, Vincenzo Aiello, Giorgia Amato, Simone Barbarotto, Ludovica Borruso, Davide Cacioli, Daniela Ciulla, Francesco Corso, Clelia Di Benedetto, Chiara D’Arpa, Walter Marino, Matteo Abate. Maestri di recitazione: Daniela, Lavinia e Marco Pupella, Cristina Coltelli e Luciano SergioMaria; fonetica e dizione di Leonardo Campanella; movimento scenico di Iaia Corcione; progetto luci di Alessandro Pupella e suono di Giuseppe Borruso.

Gli allievi del corso pomeridiano, che hanno seguito le lezioni tutto l’anno dal lunedì al giovedì per 3 ore al giorno, e sono stati impegnati in lezioni di recitazione, improvvisazione, teatro creativo, movimento scenico e danza contemporanea, canto, dizione e fonetica, porteranno in scena giovedì 30 maggio, sempre dalle ore 20.30, gli spettacoli: “Conversazioni dopo un funerale” di Jasmina Reza, adattamento di Lavinia Pupella che cura anche la regia con Luciano SergioMaria; “Je te lasserai des mots”, un pezzo di danza a cura di Arabella Scalisi; “Easy concert”, un piccolo concerto di canto a cura di Maria Elisabetta Trupiano; e “Non tutti i ladri vengono per nuocere” di Dario Fo, per l’adattamento e la regia di Daniela Pupella, aiuto regia di Cristina Coltelli. Gli attori sono: Giulia Romano, Azzurra Cirrincione, Piersalvo Dipietro, Salvo Madonia, Pietro Rizzuto, Tiziana Garufo, Alessandro Bronzo. La dizione è curata da Leonardo Campanella, progetto luci di Alessandro Pupella e suono di Giuseppe Borruso.

I Maestri

Gli insegnanti per la scuola pomeridiana sono: Daniela Pupella (recitazione, improvvisazione e comicità); Lavinia Pupella (recitazione), Leonardo campanella (dizione), Arabella Scalisi (teatro danza), Elisabetta Trupiano (tecnica vocale e canto), Marco Pupella (storia del teatro), Cristina Coltelli (commedia dell’arte), Luciano SergioMaria (recitazione). Gli stessi maestri curano anche la classe serale eccetto il canto e la danza, gli allievi studiano invece movimento scenico con l’insegnante Iaia Corcione.

Biglietti: 7€.

INFO, CONTATTI E PRENOTAZIONI:

091.6710494 | 347 6568825

www.teatrosanteugenio.it

Luogo: Teatro Sant’Eugenio, Piazza Europa, 39/41, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 29/05/2024

Data Fine: 30/05/2024

Ora: 20:30

Artista: vari artisti

Prezzo: 7.00

