Sono partiti oggi i lavori di riqualificazione del Palazzetto dello Sport. L’intervento, denominato “Rigenerazione e adeguamento, tramite manutenzione straordinaria e ripristino funzionale della struttura” ha un finanziamento di poco superiore agli 8 milioni di euro a valere sul Fondo per lo Sport e le Periferie (5 milioni) e sulle risorse di cui alla delibera CIPE n. 69/2009 assegnato al Comune di Palermo dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (3 milioni).

“Si tratta – commentano il sindaco Lagalla e l’assessore alle Opere pubbliche, Salvatore Orlando – di un grande investimento per restituire alla città nel giro di poco più di un anno e, comunque, entro il 2026, un impianto che versava da anni in condizioni di degrado. Una struttura importante per la città che avrà una funzione polivalente dal punto di vista sportivo, ma che potrà essere utilizzata anche per spettacoli e concerti. La riqualificazione del Palazzetto rientra nel piano di rigenerazione e realizzazione di nuovi o già esistenti impianti sportivi della città. L’amministrazione si sta impegnando su questo fronte, avendo già avviato i cantieri, ad esempio al Velodromo e nella piscina comunale, ma l’intento è quello di provvedere anche alla nascita di nuovi spazi, in particolare campetti polivalenti, specie nelle periferie che possano servire alla promozione delle attività sportive, strategiche anche ai fini sociali”.

L’intervento consiste nel recupero e adeguamento alla normativa di settore dell’immobile. L’obiettivo dell’intervento è quello di avere un impianto sportivo polivalente di livello Silver 1 (attività nazionali e internazionali), anche per attività di pubblico spettacolo.

Si inserisce nell’ambito di un intervento più vasto che riguarda la riqualificazione dell’intera area della Cittadella dello Sport.

Per la sua realizzazione è stata stipulata un’apposita Convenzione tra il Comune di Palermo e il CONI, autorizzata in ultimo con Delibera di Giunta dello scorso novembre.

