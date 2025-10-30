Si è aperto ufficialmente ieri pomeriggio a Palermo, il Campionato Italiano Classi Olimpiche Edison Next 2025, la piccola ‘’Olimpiade della vela azzurra’’ organizzata dal Consorzio Circoli Velici Riuniti Palermo, con il sostegno della Federazione Italiana Vela, della Regione Siciliana – Assessorato delle Attività produttive, del Comune di Palermo e la compartecipazione della Città metropolitana.

Alla cerimonia di apertura – che si è tenuta al FIV Village di Mondello – hanno preso parte oltre ai 450 atleti, il vice presidente della FIV, Giuseppe D’Amico, l’assessore delle attività produttive della Regione Siciliana Edy Tamajo, l‘assessore allo Sport del Comune di Palermo Alessandro Anello, il direttore generale della Città metropolitana Nicola Vernuccio, il presidente del Consorzio Circoli Velici Riuniti Palermo e coordinatore del comitato organizzatore, Ninni Majolino e il presidente della VII Zona FIV Beppe Tisci. Momento clou della cerimonia, il giuramento dell’Atleta (Carmelo Forastieri), dell’Allenatore (Antonino Cangemi) e dell’Ufficiale di Regata, seguiti dalla dichiarazione di apertura del campionato, che ha dato via all’alzabandiera e all’inno nazionale eseguito dall’orchestra giovani del teatro Massimo di Palermo diretta dal maestro Michele De Luca.





L’edizione di Palermo ha superato di gran lunga le aspettative, attirando oltre 450 atleti da 20 nazioni, tra cui Aruba, Brasile, Germania, Lituania, Norvegia, Olanda, Polonia, Regno Unito, Svizzera, Slovacchia e USA. Il risultato è un magnifico e multicolore colpo d’occhio internazionale.

In questo contesto di grande attesa e fervore sportivo, il Consorzio dei Circoli Velici Riuniti di Palermo si è fatto promotore e cuore pulsante dell’organizzazione, ponendo la città sotto i riflettori della scena velica italiana e internazionale.

L’evento rappresenta non solo il culmine della stagione agonistica, ma anche un potente strumento di promozione territoriale e di valorizzazione della profonda identità marinara siciliana così come sottolineato da Ninni Majolino, presidente del Consorzio e coordinatore del comitato organizzatore: «È con profonda emozione e grande orgoglio che, in rappresentanza del Consorzio dei Circoli Velici Riuniti di Palermo, porgo il più caloroso e sentito benvenuto a tutti voi in occasione dei Campionati Italiani Classi Olimpiche 2025 (CICO). Palermo, crocevia di culture e storia, forte delle sue antiche tradizioni marinare e di una radicata vocazione sportiva, è fiera di aprire le sue porte a questo prestigioso evento. Esso non solo costituisce l’apice della vela nazionale, ma si configura anche come un momento di straordinario rilievo e valorizzazione per il nostro amato territorio.





Il CICO trascende la mera competizione sportiva: è per noi espressione di divulgazione dello sport velico, di inclusione, di rilancio territoriale e di quell’identità che chiamiamo Mediterraneità. Desidero esprimere, a nome di tutti i circoli consorziati, la nostra più sincera gratitudine alla Federazione Italiana Vela, al Comune di Palermo, alla Città Metropolitana, alla Regione Siciliana – Assessorato alle Attività Produttive, alla Guardia Costiera, e a tutti i nostri sponsor. Il loro costante supporto, la preziosa collaborazione e la fiducia riposta sono state fondamentali per l’organizzazione di questa significativa manifestazione. Un ringraziamento doveroso e speciale è rivolto ai Presidenti dei circoli del Consorzio: Agostino Randazzo (Circolo della Vela Sicilia), Andrea Vitale (Club Canottieri Roggero di Lauria), Giuseppe Giunchiglia (Circolo Velico Sferracavallo), Nicola Vitello (Lega Navale Italiana – Sezione Palermo), Pasquale Giardina (Società Canottieri Palermo), Tommaso Adragna (Centro Velico Siciliano), Renato Riolo (VelaClub Palermo) e Francesco Rappa (Yacht Club del Mediterraneo). A tutti voi, e in modo particolare agli atleti giunti da ogni regione d’Italia e dalle 20 diverse nazioni che onorano la nostra città, rivolgo l’augurio più fervido per giornate di regate avvincenti, leali e ricche di emozioni. Buon vento a tutti e viva la vela italiana».





Gli atleti in gara – tra cui molti degli azzurri olimpici di Parigi (Marsiglia) 2024 e l’oro del windsurf, Marta Maggetti – si confronteranno da domani a domenica, in dieci discipline olimpiche e due Para Sailing: ILCA 6 e 7, 470, Nacra17, 49er e 49er FX, IQFoil, Formula Kite, Hansa 303 e 2.4mR, promettendo una quattro giorni di intense emozioni e sfide tecniche.

Le regate si disputeranno in contemporanea su 6 campi di regata dislocati lungo la costa che va dall’Addaura a Isola delle Femmine: a Mondello, tra il Club Canottieri Roggero di Lauria e il Circolo della Vela Sicilia, saranno in scena le classi ILCA 6 e ILCA 7 e i 470 misti. Al porticciolo del Roosevelt (Vela Club Palermo e Lega Navale Italian) saranno ormeggiate le due classi Para Sailing Hansa 303 e 2.4mR. A Isola delle Femmine saranno di scena i Formula Kite, con base sulla spiaggia dell’Hotel Sirenetta (SocietàCanottieri Palermo, Yacht Club del Mediterraneo). Infine Circolo Velico Sferracavallo ospiterà i windsurf iQFOiL maschili e femminili e le tre classi acrobatiche 49er, 49er FX e Nacra 17.

Le regate possono essere seguite in diretta tramite truck su: https://www.metasail.it/incoming/804/





LE DISCIPLINE OLIMPICHE DELLA VELA

Le classi olimpiche protagoniste dei CICO Edison Next 2025 sono: le tre derive acrobatiche 49er (maschile), 49er FX (femminile) e Nacra 17 (il catamarano misto, a bordo un maschio e una femmina) foiling, la disciplina che ha regalato alla vela azzurra due ori alle ultime due Olimpiadi con Ruggero Tita e Caterina Banti, il 470 misto, i singoli ILCA 7 (maschile) e ILCA 6 (femminile), le tavole a vela windsurf volanti iQFOiL maschile e femminile, e la Formula Kite, a sua volta foil, maschile e femminile. Ad alzare il livello tecnico della manifestazione, la presenza degli azzurri della squadra nazionale della vela olimpica, con il DT Michele Marchesini e l’intero staff tecnico. I grandi del CICO 2025 saranno, tra gli altri, i neo-vicecampioni mondiali di Nacra 17 Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei, la medaglia d’oro di Parigi 2024 nel windsurf iQFOiL Marta Maggetti, il campione del mondo 2024 del windsurf iQFOiL Nicolò Renna, oltre a tanti giovani che si sono già messi in evidenza conquistando podi nelle categorie Youth delle discipline olimpiche e rappresentano sicuri prospetti futuri..

Ci saranno anche due classi Para Sailing: 2.4 mR e Hansa 303, ideate per velisti disabili e al centro dell’attività nazionale e internazionale volta a riportare la vela alle Paralimpiadi.

A qualificare ulteriormente la regata è giunta la comunicazione da parte di World Sailing, la federvela internazionale, che l’ha inserita tra gli eventi di “grado internazionale” che assegnano punti per le Ranking mondiali.

Luogo: Mondello, PALERMO, PALERMO, SICILIA

