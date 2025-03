Italia Viva Sicilia si prepara a un importante momento di confronto e partecipazione con la “Prima Assemblea Regionale delle Donne di Italia Viva Sicilia“, in programma il 21 marzo alle ore 16 a Palermo, in Via Mozart 8.

Un evento che nasce con l’obiettivo di creare un dialogo aperto e inclusivo sui temi delle pari opportunità e dell’affermazione del ruolo delle donne nella politica, nelle istituzioni e nella società civile.

A guidare questa iniziativa è Rosanna Montalto, responsabile Pari Opportunità di Italia Viva Sicilia, che sottolinea l’importanza di costruire relazioni e promuovere iniziative per abbattere le barriere che ancora oggi ostacolano la piena partecipazione delle donne e di altri soggetti discriminati per genere, religione, etnia, orientamento sessuale o disabilità.

“La mia presenza nella Cabina di Regia regionale di Italia Viva con la responsabilità delle Pari Opportunità, ha l’ambizione di costruire relazioni e iniziative nel territorio, rivolte alla eliminazione degli ostacoli alla piena partecipazione di ogni individuo alla vita politica, istituzionale, professionale, culturale ed economica, legate a motivi di genere, religione, etnia, diverse abilità, orientamento e convinzioni personali.

La nostra Regione, come ben sapete, si distingue in negativo, per occupazione femminile, presenza delle donne nelle istituzioni, ed è presente, purtroppo, come in tutte le altre regioni, la piaga dei femminicidi.

Anche in Sicilia abbiamo bisogno di costruire una alternativa riformista, alla quale Davide Faraone sta lavorando alacremente con lo scopo di costruire un rapporto con il territorio, per avviare un dialogo che coinvolga le realtà e le esperienze territoriali per consentire di animare un dibattito sui temi e i problemi reali delle persone, e le donne possono e devono dare il loro contributo.

Il nostro ruolo è essenziale per realizzare questo progetto, e lo dobbiamo fare con un metodo aperto, creando uno spazio di approfondimento e di dialogo per affermare la piena e totale cittadinanza delle donne dentro e fuori il partito.

Per discutere di questo e tanto altro, è convocata la “Prima Assemblea Regionale delle Donne di Italia Viva Sicilia”.

Ci vediamo a Palermo in Via Mozart 8, il 21 marzo alle ore 16.

Alla nostra Assemblea saranno presenti l’On. Davide Faraone e la Sen. Dafne Musolino.

Ti aspetto, non mancare, un abbraccio.

Rosanna Montalto

Responsabile Pari Opportunità Italia Viva Sicilia”





Luogo: Via Mozart, 8, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 21/03/2025

Data Fine: 21/03/2025

Ora: 16:00

Artista: Italia Viva

