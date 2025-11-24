Tutto pronto a Palermo per celebrare la solennità dell’Immacolata Concezione. Dopo 400 anni, per via del restauro in atto della Basilica di San Francesco D’Assisi, i festeggiamenti si svolgeranno al santuario di santa Teresa alla Kalsa.

Il fitto programma prenderà il via sabato 29 novembre alle 16.30 con la novena, predicata dal priore dei domenicani, fra Marco Nasta OP, il pellegrinaggio da Piazza San Francesco D’Assisi alla Kalsa, il Santo Rosario e la Santa Messa. A seguire la cerimonia per la liberazione della peste della città di Palermo, la proclamazione dell’immacolata patrona principale della città alla presenze di autorità civili e religiose. Nei giorni successivi alle 17.30 Santo Rosario con canto dello stellario e celebrazione eucaristica.





Venerdì 7 dicembre, alle 19, al Santuario di Santa Teresa in piazza Kalsa, i vespri solenni presieduti da Fra Salvatore Pulizzotto, ministro provinciale dei frati minori conventuali di Sicilia e Calabria. L’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, affiderà la città all’Immacolata con lo storico giuramento “Usque ad effusionem sanguinis” e la tradizionale offerta degli scudi da parte del sindaco di Palermo Roberto Lagalla.



Alle 23.15 l’ufficio delle letture e la messa di mezzanotte “al pari del Natale”, secondo l’antico privilegio concesso da Papa Clemente XIV e celebrata dal parroco della Kalsa e rettore di Santa Teresa don Giuseppe Di Giovanni.





Lunedì 8 dicembre alle 7.30 il pellegrinaggio delle confraternite da San Francesco d’Assisi alla Kalsa, alle 8 l’alborata e il pontificale presieduto dall’arcivescovo, con la celebrazione animata dalla corale “San Sebastiano” del Corpo della Polizia municipale di Palermo. Alle 16 l’attesa tradizionale processione che da Piazza San Francesco raggiungerà alle 17 Piazza San Domenico dove è previsto l’omaggio floreale da parte dei vigili del fuoco. Alle 18.30 in Cattedrale il saluto dell’arcivescovo con la rievocazione storica della liberazione dalla peste e del voto sanguinario. Al termine della cerimonia

il simulacro d’argento farà ritorno nella Basilica di san Francesco d’Assisi dei frati minori conventuali.



Luogo: Santuario Santa Teresa, Piazza della Kalsa, PALERMO, PALERMO, SICILIA

