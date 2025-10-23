Palermo – “Esprimo la mia più sincera solidarietà e vicinanza a Fabrizio Ferrandelli e alla sua famiglia per il grave atto intimidatorio avvenuto sotto la loro abitazione. Si tratta di un episodio inaccettabile che colpisce non solo la persona, ma anche i valori fondamentali della democrazia, della libertà e del rispetto civile che devono guidare la nostra comunità. Ogni forma di violenza o intimidazione deve essere respinta con fermezza. Confido che le autorità competenti facciano piena luce sui fatti e assicurino alla giustizia i responsabili. A Fabrizio Ferrandelli va il mio sostegno umano e politico, con l’augurio che possa continuare il proprio impegno pubblico con la stessa passione e determinazione di sempre”. Lo rende noto l’ On. Rosellina Marchetta Deputato Segretario all’ ARS

