La bella stagione si beve con più leggerezza, ma senza rinunciare a gusto, personalità e ricerca. È da questa intuizione che nasce “Bassi in alcool, alti in gusto”: il nuovo progetto de I Corrieri, quasi uno spin-off della carta ufficiale, pensato per i mesi più caldi e per un pubblico sempre più attento al bere consapevole, all’equilibrio e alla qualità.

Questa selezione interpreta con originalità ed eleganza alcune delle tendenze più attuali della mixology contemporanea: cocktail dal tenore alcolico contenuto, ma ricchi di sfumature sensoriali, veri e propri racconti liquidi che spaziano dal minimalismo giapponese ai profumi del Mediterraneo, passando per suggestioni urbane e contaminazioni esotiche. Una proposta che guarda al mondo, ma prende vita nel cuore di Palermo, tra le atmosfere vive e autentiche del suo centro storico.

Si comincia con il Tokyo Breeze, un mix elegante di vermut dry, cordiale al cetriolo, salsa di soia e soda: fresco, vegetale e sapido che richiama la purezza dei sapori nipponici e la freschezza metropolitana delle grandi città d’Oriente. Segue l’Hanami Punch, che combina Etsu Sakura, anguria, lime e Martini floreale. È un drink agrumato, fruttato ed elegante, un ponte tra la fioritura giapponese e i giardini assolati del Mediterraneo. Più caldo e goloso il Sunset Roast, che unisce Antica formula Vermut rosso, pesca, gocce di amarena e fizzy peach. Una costruzione che omaggia i tramonti siciliani con note frizzanti e vellutate, ideali per un aperitivo tra luce dorata e chiacchiere lente. Infine, Zero al Mare è un cocktail completamente analcolico a base di prosecco Steinbock 0 alcol, amaretto Adriatico, cordiale al cioccolato e soda. Il risultato è dry, aromatico ed elegante.

Un progetto che riflette lo stile e l’intenzione de I Corrieri, il cocktail bar che affianca alla mixology una programmazione culturale e musicale curata, con ospiti di rilievo anche sulla scena internazionale. Nato dalla visione condivisa di Gioele Errera, Giuseppe Costanza e Giorgio Naselli, tre imprenditori palermitani che – con percorsi diversi ma approcci complementari – guidano con carattere e determinazione ogni fase del lavoro. Il risultato è un luogo che riflette atmosfere genuine, dinamiche e curate, capace di raccontare Palermo con uno sguardo insieme contemporaneo e cosmopolita.





I Corrieri

Indirizzo: piazza Cattolica, 5 – 90133 Palermo

Telefono: 320 6256451 – 328 6346876

corrieripalermo@gmail.com

www.icorrieri.it

Orari: 18-01 – Giorno di chiusura: mai

Ferie: settimana del Ferragosto

Carte di credito: tutte

Social: FB I Corrieri; IG @icorrieri

