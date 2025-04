In occasione delle festività pasquali, l’Orchestra Sinfonica Siciliana propone uno dei più alti capolavori della storia della musica: la Passione secondo Giovanni BWV 245 di Johann Sebastian Bach. Due le esecuzioni in programma, venerdì 18 aprile alle ore 21.00 e sabato 19 aprile alle ore 17.30 al Politeama Garibaldi di Palermo per quello che è uno tra gli appuntamenti più significativi dell’attuale stagione concertistica, offrendo al pubblico un’opera dal profondo valore spirituale e artistico, che segna anche un’occasione di particolare richiamo anche per i numerosi turisti che saranno presenti in città per le feste.

Sul podio, a dirigere l’imponente partitura ci sarà Lothar Koenigs, interprete di grande esperienza e raffinatezza, ospite delle principali istituzioni europee e internazionali. Accanto a lui un cast vocale di rilievo: il tenore Jörg Dürmüller nel ruolo dell’Evangelista, il baritono Jóhann Kristinsson come Gesù, Dietrich Henschel nei ruoli di Pilato e Pietro, Mojca Erdmann (soprano), Christina Daletska (mezzosoprano), Jan Petryka (tenore), con il Chor der KlangVerwaltung e James Southall all’organo.

La Passione secondo Giovanni fu eseguita per la prima volta a Lipsia il Venerdì Santo del 1724. Bach lavorò a diverse versioni nel corso della sua vita, ma quella oggi eseguita si basa sulla partitura parzialmente autografa del 1739-40. L’opera si articola in due parti (rispettivamente prima e dopo il sermone liturgico) e alterna la narrazione evangelica ai momenti contemplativi affidati ad arie e cori. L’elemento drammatico si intreccia così alla riflessione spirituale, in un equilibrio perfetto tra racconto e meditazione.

Il testo evangelico – tratto quasi interamente dal Vangelo di Giovanni, con alcuni innesti dal Vangelo di Matteo – è intonato dal tenore solista nel ruolo dell’Evangelista e arricchito da interventi drammatici: Gesù, Pilato, Pietro, l’ancella e il servo. Il coro assume il ruolo collettivo della folla, dei soldati e del popolo ebraico, amplificando la tensione narrativa in dialogo con i recitativi.

Accanto alla linea narrativa, le arie e i corali introducono un piano più lirico e contemplativo: una riflessione sul significato spirituale della passione e morte di Cristo, che raggiunge momenti di straordinaria intensità emotiva. La struttura musicale della Passione alterna questi livelli con grande coerenza: all’inizio, il maestoso coro “Herr, unser Herrscher” apre l’opera con tono solenne; in chiusura, il dolce e semplice corale “Ach Herr, laß dein lieb Engelein” accompagna la sepoltura in una sorta di sereno congedo.

Tra i numeri più toccanti della seconda parte – la più lunga e drammaticamente intensa – emergono l’aria “Es ist vollbracht!” del contralto, il vigoroso coro “Eilt, ihr angefochtnen Seelen” e l’aria per soprano “Zerfließe, mein Herze”, autentico apice lirico. Il finale si sviluppa con un climax emotivo e spirituale che culmina nel commiato dell’Evangelista e nell’intimo saluto conclusivo del coro.

L’esecuzione della Passione secondo Giovanni proposta da Lothar Koenigs e dagli interpreti coinvolti si annuncia come un grande evento musicale e spirituale, nel segno della profondità di una delle pagine più alte del repertorio barocco. Un’occasione unica di intensa partecipazione emotiva che invita alla meditazione e all’ascolto, e che conferma il valore universale dell’arte di Bach.





Johann Sebastian Bach

(Eisenach 1685 – Lipsia 1750)

Passione secondo San Giovanni per soli, coro e orchestra BWV 245

Durata: 134’

Direttore Lothar Koenigs

Evangelista (tenore) Jörg Dürmüller

Soprano Mojca Erdmann

Mezzosoprano Christina Daletska

Tenore Jan Petryka

Pilato / Pietro (baritono) Dietrich Henschel

Gesù (baritono) Jóhann Kristinsson





Orchestra Sinfonica Siciliana

Chor der KlangVerwaltung

Organo James Southall





I biglietti per i singoli concerti hanno un costo da 18 a 30 euro (intero), da 14 a 24 euro (ridotto -20%), da 9 a 15 euro (ridotto -50%).

La riduzione -20% è valida per abbonati, docenti e convenzioni.

La riduzione -50% è valida per studenti under16 e disabili con accompagnatore.

Botteghino Politeama Garibaldi

Piazza Ruggiero Settimo – Palermo

Tel. 091 6072532/533

biglietteria@orchestrasinfonicasiciliana.it

Convenzioni e-mail: info@orchestrasinfonicasiciliana.it

Acquista online www.vivaticket.com

www.orchestrasinfonicasiciliana.it









