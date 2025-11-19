In occasione della “Settimana Internazionale per l’eliminazione della Violenza contro le Donne”, Alessandro Costanza e l’artista internazionale Filippo Lo Iacono presentano una Collettiva d’Arte con un mini convegno che si svolgerà il 19 novembre alle ore 16 presso l’Ex Real Fonderia alla Cala di Palermo, con il patrocinio della Città di Palermo. La mostra resterà visitabile fino al 28 novembre.

L’iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema di drammatica attualità, con un confronto tra arte, cultura, testimonianze e impegno sociale.





INTERVENTI AL CONVEGNO:

– Alessandro Costanza (presidente di Fondazione Costanza )

– Filippo Lo Iacono (general manager e artista, nonché direttore generale di Fondazione Costanza );

– Angela Ganci (psicoterapeuta e giornalista);

– Elia Severino (avvocato);

– Joey Borruso (giornalista e ufficio stampa);

– Rosario Lanzetta (avvocato);

OSPITI E RELATORI:

Patri Franco (attrice);

Giusi Maniscalco (scrittrice e artista);

Sonia Contino (soprano);

Giovanni Zappulla (pianista);

Alex Borghini (Speaker Radio TV);

Rosa Maria Chiarello (poetessa);

Serena Contino (poetessa);

Carmelo Bonetti (manager artistico);

Roberto Bruno (manager di arte, cultura e spettacolo)

Anna Fontana (responsabile brand moda LE BRV);

Vincenzo Cucco (manager di arte, cultura e spettacolo);





ARTISTI IN ESPOSIZIONE:

Edgar Mabboux, Serena Contino, Moreno Lonardi, Gabriele De Biasio, Marzia Cotroneo, Orietta Blasizza, Florinda Alagna, Rossella Spinuzza, Giusi Maniscalco, Alessandra Marino, Antonella Gatti, Ylenia Sgarlata, Marisa Escobar.

PERFORMANCE DI MODA A TEMA:

Le modelle Rosy Carta, Martina Tanghetti e Carla Salamó indosseranno creazioni del marchio “LE BRV – Moda Shock”, in una performance legata al tema dell’evento.

Fotografie a cura di Alexandra Gavrilescu

SPONSOR E PARTNER:

EDGAR MABBOUX Artist;

Rosalba Greco Pastry Chef;

Radio IN;

Costantino Wines;

Masterset Italia;

LE BRV Moda;

Un evento che intreccia linguaggi artistici e riflessioni sociali, per dire “NO alla violenza sulle donne” e promuovere cultura e consapevolezza.

Sarà momento di riflessione collettiva e confronto su temi sempre attuali, dando spazio a sensibilità e talenti diversi, uniti dal desiderio di narrare la forza delle donne e il potere delle parole e dell’arte.

Luogo: Ex Real Fonderia

