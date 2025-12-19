Sabato 20 dicembre 2025, alle ore 17:30, si terrà il “Concerto di Natale 2025” presso la “Chiesa di Sant’Onofrio” nell’omonima piazza di Palermo.





L’evento rappresenta un momento di gioia e di festa in attesa del Santo Natale, con un programma musicale vario ed emozionante eseguito da un ensemble di musicisti e cantanti d’eccezione.





Sul palco si esibiranno:

– Gianni Mazzola alla chitarra

– Guido Iraci al basso

– Antonino Sacco al pianoforte

– Franco Argento alla batteria

– Le voci di Donatella Sacco, Rosaria Di Liberto e Rosario De Santis





Il repertorio comprenderà brani ispirati alla tradizione jazz e latin, insieme a classici dedicati al Natale.





L’ingresso è libero e sarà gradito un contributo volontario, che verrà interamente destinato alla ristrutturazione della Chiesa di Sant’Onofrio.





Il concerto è organizzato dalla Confraternita di Sant’Onofrio Eremita e dal CAF FNA Zonale Seralcadi, con sede in via Judica 17 a Palermo.





Per ulteriori informazioni: chiamare i numeri 339 7337010 – 351 1832837









