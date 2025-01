“Abbiamo chiesto all’amministrazione comunale di Palermo di anticipare al 2025 l’aumento delle ore per 272 lavoratori di categoria A e per 1.114 di categoria B, attualmente fermi a 30 ore settimanali. Un passaggio a full time per quasi 1.400 dipendenti ad oggi spalmato fino al 2027 ma che chiediamo sia realizzato tutto quest’anno: sarebbe la giusta risposta alla città, che si aspetta più servizi, e ai lavoratori che hanno diritto al riconoscimento della propria professionalità. L’amministrazione si è impegnata a rivedere la programmazione nel più breve tempo possibile per anticipare l’incremento orario, vigileremo sul mantenimento degli impegni assunti”. Lo dicono Nicolò Scaglione del Csa-Cisal e Alessandro Castrogiovanni, Vincenzo Prestifilippo e Salvatore Sampino della Uil-Fpl.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.