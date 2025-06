Torna, questa volta a Villa Filippina,

” DITE A LAURA CHE L’AMO” di e con Bibi Bianca

Lunedì 30 Giugno e Domenica 6 Luglio ore 21

Costo biglietto €12

Info e prenotazioni 328 120 73 50



“Lo spettacolo potrebbe essere una dichiarazione d’amore…forse. O il resoconto mediante flashback di un amore datato, vissuto e naufragato…forse. Entrambe le cose o nulla di tutto questo ché l’oggetto non e’ il ‘mio caro amore io non ti ho amata mai’, piuttosto l’universo dell’amare nell’apparente sfarfallio fuori tema di’ una passione che scivola in poesia.

Così sono presenti Marinetti: accostamenti fonetici, onomatopee e Bukowski col suo vagabondaggio anticonformista. Dall’enfasi alla semplicità per scoprire quel modo di essere e pensare impossibile a coniugarsi con una Laura tanto incompatibile da potersi inventare.

La performance risulta un distillato di amore denunciato, a tratti persino dissacrato da improvvisi lampi di sottile umorismo. E in questa teatrale recidiva apologia dei ricordi porta conforto la colonna sonora degli anni 70, dai Beatles ai Procul Harum, dai Rolling Stones ai Creedence Clearwater Revival, da George Baker ai Doors.

‘Solo e’ chi manca e perciò ritorna’ è la chiave dello spettacolo? Forse…



Voce narrante Bibi Bianca

Vocalist Giulia Romano

Chitarra solista Totus Tuzzolino

Violino Katia Ranieri

Basso Carmelo Perrone

Batteria Alessandra Micale











Luogo: Villa Filippina

