Sarà la prestigiosa Sala Piersanti Mattarella del Palazzo dei Normanni a Palermo a ospitare domani, 18 ottobre, a partire dalle ore 9, il convegno dal titolo “Il Powerchair Hockey in Sicilia – La cultura dello sport paralimpico”.

L’iniziativa, promossa dalla FIPPS (Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport) e organizzata dal Centro Regionale Sportivo Libertas Sicilia, si svolge con il patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana.





All’evento interverranno, tra gli altri, il deputato questore all’ARS Vincenzo Figuccia, il consigliere nazionale Libertas nonché responsabile del settore disabilità dello stesso ente di promozione sportiva, Pietro Esposito e il presidente del Centro Regionale Sportivo Libertas Sicilia, Giuseppe Mangano.

Al convegno di domani interverranno inoltre: il presidente nazionale FIPPS, Andrea Piccillo, il ministro per la Disabilità, Alessandra Locatelli, che parteciperà con un video messaggio, il vicepresidente del CIP (Comitato Italiano Paralimpico), Giovanni Ciprì; il presidente provinciale della Federazione Medici Sportivi, Vittorio Virzì; il delegato regionale FIPPS, Gaetano Glorioso.





Questo evento rappresenta un’occasione di confronto e sensibilizzazione sul valore dello sport paralimpico come strumento di inclusione, emancipazione e crescita personale. Il Powerchair Hockey, disciplina di squadra pensata per atleti con disabilità motorie gravi, si distingue, infatti, per il suo dinamismo e per l’alto potenziale aggregativo tanto che si sta affermando sempre più come realtà viva e in continua espansione nel panorama sportivo siciliano.

In vista del convegno, il triangolare dello scorso 12 ottobre, svoltosi al PalaOreto di Palermo, ha intanto offerto un’anteprima spettacolare e partecipata, con l’obiettivo di far conoscere da vicino questa disciplina tanto coinvolgente quanto significativa e che, in occasione del convegno di domani, tratterà, più in generale, il movimento paralimpico in Sicilia.

Luogo: Palazzo dei Normanni, Piazza del Parlamento, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

