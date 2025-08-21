A Palermo e in provincia parte una nuova importante iniziativa a tutela degli animali: l’ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali), la più grande organizzazione italiana per la difesa degli animali, ha aperto le iscrizioni per il corso di formazione per nuove guardie zoofile.

Le Guardie Zoofile ENPA Palermo, riconosciute come agenti di polizia giudiziaria, svolgono un ruolo fondamentale nel contrasto ai maltrattamenti e nella vigilanza sul rispetto delle leggi in materia di tutela degli animali, operando spesso in collaborazione con le forze dell’ordine e le autorità locali.

Il corso, gratuito e aperto a tutti i cittadini maggiorenni con fedina penale pulita, fornirà competenze teoriche e pratiche, spaziando dalla normativa vigente alla gestione degli interventi sul campo. L’obiettivo è formare volontari preparati e motivati, pronti a difendere i diritti degli animali e a intervenire in situazioni di abbandono, violenza o incuria.

Chi desidera aderire può compilare il form. Una grande opportunità per trasformare l’amore per gli animali in un impegno concreto, diventando parte attiva nella protezione del benessere animale sul territorio.

Per info e iscrizioni:

*https://docs.google.com/forms/d/e/1FAI*

Mail: ggzz.palermo @enpa.org

Un gesto di civiltà, un passo verso una società più rispettosa e giusta per tutti gli esseri viventi.

Luogo: Palermo

