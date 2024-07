La scia coinvolgente del 400° Festino di Santa Rosalia non smette di produrre i suoi effetti a Palermo, con un evento fedele al marchio ‘Made in PA’ che ha caratterizzato maestranze e cast delle manifestazioni di quest’anno dedicate alla Patrona di Palermo. Il 25 luglio, dalle ore 21, presso il NAUTO di Palermo, gli autori e produttori dei brani inediti “Palermo” e “Viva” remix si riuniranno per presentare al pubblico queste due straordinarie canzoni. Le composizioni, realizzate in occasione del 400esimo Festino di Santa Rosalia, hanno riscosso grande successo e saranno raccontate dai loro creatori, che condivideranno le emozioni e le esperienze vissute durante il Festino.

“Palermo” e “Viva” RMX sono frutto della collaborazione tra The Vito Movement e Ponente, con musiche di Giovanni Parrinello, testi di Marco Raccuglia e produzione di Riccardo Piparo. Questi brani sono un omaggio vibrante e tribale a Palermo e alla sua patrona Santa Rosalia, celebrando il coraggio e l’indipendenza che essa incarna. L’evento, condotto da Cristiano Pasca, sarà un’occasione unica per ascoltare live le produzioni e conoscere il dietro le quinte di questi brani nati sotto la stella del Festino. A seguire, la serata proseguirà con un dj set a cura di Riccardo Piparo, offrendo un ulteriore momento di festa e celebrazione della musica.

L’evento vuole celebrare il ‘Made in Palermo’ del Festino, la cui organizzazione è stata affidata a “Balich Wonder Studio”, tra le più grandi società di organizzazione di eventi al mondo, con all’attivo la realizzazione delle cerimonie di apertura di Olimpiadi e dei Mondiali di calcio. La società milanese ha affidato la cura artistica ad uno straordinario direttore creativo, il messicano Carlos Navarrete, che ha saputo cogliere gli stimoli e la natura del territorio in modo emozionante, dando spazio a cast e maestranze, appunto, ‘made in PA’: dalla logistica alla strumentazione tecnica, gestite da ditte locali, passando per il trucco e il parrucco di Miriam Palmentino, per i costumi della sartoria Pipi, fino al videomapping firmato ODD Agency, coproduttore dell’evento, ed al carro trionfale che ha visto lo scultore Giacomo Rizzo al lavoro sulla santa.

Massiccia la presenza di artisti locali nel cast, circa 300, con il cordone e gli spingitori dei carri curati dal Palermo Calcio Popolare, ai gruppi folkloristici siciliani (Diavoli di Prizzi, Trinacria Bedda, Sbandieratori di Caccamo); dal prezioso corpo di ballo di Studio Danza Due, ai due coreografi di parata palermitani Alessia Quattrocchi e Piero Tutone; dalle 4 attrici che hanno interpretato le 4 sante protettrici, Kiki Signa, Eleonora Massaro, Chiara Bologna e Federica Pollari. dalla potente Bateria Siciliana capitanata da Giovanni Parrinello, anche consulente musicale per l’intero Festino, ai bravissimi trampolieri e giocolieri di fuoco del Circopificio, dalla Cantoria e coro delle voci bianche del Teatro Massimo, fino ai tre bravissimi protagonisti dei tre atti principali, l’attore Maurizio Bologna, che ha interpretato una Peste da manuale al Piano di Palazzo dei Normanni, la cantautrice e attrice Alessandra Ponente, la Rosa ai Quattro Canti, con una performance da brividi fra parole solenni ed il canto di un meraviglioso brano del Triunfo a Santa Rosalia, fino a Salvo Piparo, il messaggero, con il suo cunto dedicato ed intenso a Porta Felice.

Il carro musicale e luminoso di Domenico Pellegrino, anche lui palermitano, ha ospitato dai Quattro Canti a Porta Felice un dj/live set con Ponente alla voce, Giovanni Parrinello alle percussioni ed il produttore Riccardo Piparo alla consolle, che hanno dato vita ad una parata musicale in festa. Sono stati eseguiti 5 brani folk contemporanei di loro produzione, da una versione reggaeton di “cu ti lu dissi” di Piparo, ai brani remix di Ponente ‘Abballo’ e ‘A malasorte’, fino a due brani composti e prodotti per l’occasione con un vero e proprio omaggio alla Santuzza, Viva rmx e Palermo rmx, appunto. Dopo una parata in festa su queste note i tre artisti a Porta Felice sono scesi dal carro luminoso lasciandolo ai djs del PopShock per un finale in festa da Porta Felice al Foro Italico.

Un Festino che ha dato spazio all’estro e alla classe dei palermitani e ne ha stimolato la partecipazione unendo tradizione e innovazione.

L’appuntamento del 25 luglio 2024 al NAUTO di Palermo seguirà quindi la scia di questo percorso per vivere una serata all’insegna della musica e della tradizione palermitana, celebrando le eccellenze locali e la straordinaria creatività che ha reso unico il 400° Festino di Santa Rosalia.

