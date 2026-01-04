Palermo – Nel giorno dell’Epifania la Kalsa è in festa in onore del Gesù Bambino della Gancia. Dopo 5 secoli rimane immutato l’amore dei palermitani per la prodigiosa immagine ritrovata miracolosamente nel porticciolo di Sant’Erasmo proveniente dalla Terra Santa e portata alla Kalsa dove è custodita dai frati minori nella chiesa della Gancia di Santa Maria degli Angeli in via Alloro.

Anche quest’anno il 6 gennaio, alle 17.30, l’immagine del Gesu Bambino percorrerà le principali strade dell’antico quartiere di Palermo.



In piazza Kalsa si svolgerà il consueto momento di preghiera guidato da padre Giuseppe Di Giovanni, parroco della chiesa di Santa Maria della Pietà e rettore del santuario di Santa Teresa e da Fra Loris D’Alessandro, rettore della Gancia.

Alle 18 presso la scalinata della chiesa parrocchiale della Pietà in via Torremuzza i bambini e i ragazzi della Kalsa realizzeranno il presepe Vivente.



Sempre il 6 gennaio, alle 19.45, presso la stessa parrocchia, si terrà il concerto dell’Epifania della banda Assofante diretta dal maestro Angelo La Porta, con la partecipazione del soprano Federica Neglia e del coro Maria Santissima del Rosario di Ventimiglia di Sicilia.

Luogo: CHIESA SANTA MARIA DELLA PIETA’, Via Torremuzza, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

