Il personale di Polizia Pentenziaria della Regione Sicilia è in grave sofferenza , colpa della cronica carenza di personale di Polizia Pentenziaria.

Uno dei più grandi istituti Penitenziari della Nazione ed il più grande della Regione Sicilia risulta in gravissima sofferenza di personale, con turni degli agenti che vanno dalle 8 alle 12 ore giornaliere, quando sarebbe previsto un turno di 6 ore. Stiano parlando dell’istituto di Palermo Pagliarelli.

Il Segretario Regionale Rosario Chiarello del sindacato di categoria SINAPPE dice basta. Basta al malessere continuo del personale che ogni giorno si trova a fronteggiare delle situazioni estramente difficili , dettate da uno stress ormai cronico , senza possibilità di riposo . La carenza di personale aggiunge ” è diventata la normalità, far fronte alle esigenze di servizio dell’amministrazione e’ prassi consolidata, ma alle esigenze del personale a chi ci pensa? Abbiamo bisogno di personale e non 10-20 unita’, parliamo di almeno 140 unita’ nel ruolo degli agenti / assistenti , per colmare il tourn-over dei pensionamenti , del personale assegnato a vario titolo ai Reparti Speciali, mai sostituito “.

Le nostre richieste dice Chiarello, dovessero rimanere inascoltate , in qualità di Segretario Regionale, intraprenderemo ogni azione idonea sia a livello Regionale che Nazionale per dare voce al malessere del personale di Polizia Penitenziaria.

