Il Cardinale Robert Sarah sarà a Palermo per presentare il suo ultimo libro “Dio esiste?”, edito da Cantagalli. L’appuntamento è per sabato 8 novembre alle ore 10, presso la monumentale chiesa di Santa Maria della Pietà, in via Torremuzza, nel rione della Kalsa a Palermo.

L’evento, al quale sono state invitate autorità civili e religiose, è stato organizzato dal parroco della Kalsa Don Giuseppe Di Giovanni, con la Compagnia dell’Immacolata e San Filippo Neri e l’associazione culturale Identità Giovane che festeggiano il ventesimo anniversario dalla fondazione.

Nelle pagine del libro il cardinale Sarah risponde a molte domande sull’esistenza e la presenza di Dio nella nostra vita, sul suo apparente silenzio, sulla morte, sulla sofferenza, sul dolore, sulla gioia e su molto altro. Cardinale e arcivescovo cattolico guineano, Sarah è nato il 15 giugno del 1945.





E’ stato Prefetto della congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti dal 2014, mentre dal 2021 è Prefetto Emerito per raggiunti limiti di età. E’ considerato una delle voci più autorevoli della chiesa cattolica in Africa. Ha partecipato come cardinale elettore sia al conclave del 2013 che ha portato all’elezione di Papa Francesco che a quello del 7-8 maggio scorso, concluso con l’elezione di Papa Leone XIV. Autore di numerosi scritti tra i quali ricordiamo “Dio o niente. Conversazione sulla fede” con Nicolas Diat (Cantagalli, 2015); “La forza del silenzio. Contro la dittatura del rumore”, con Nicolas Diat (Cantagalli, 2017);

“Credo la Chiesa”, con Gerhard Ludwig Muller (Cantagalli, 2018); “Si fa sera e il giorno ormai volge al declino”, con Nicolas Diat (Cantagalli, 2019) e “Dal profondo del nostro cuore”, con Benedetto XVI (Cantagalli, 2020).



Luogo: Chiesa Santa Maria della Pietà , Via Torremuzza, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

