Il palcoscenico si trasforma in uno spazio protetto di libertà e rinascita con “Il cielo fra le mani“, l’atteso spettacolo teatrale che andrà in scena il 30 settembre 2026 alle ore 16.00. Sotto la sapiente regia di Matteo Contino, la rappresentazione vedrà protagoniste sul palco minori che provengono da contesti di fragilità sociale, educativa e familiare, offrendo un momento di intensa espressione emotiva e riscatto personale. Prodotto dall’Associazione Doniamo un Sorriso Smile Live Onlus in collaborazione con ActingLab, l’evento si avvale del prestigioso patrocinio del Movimento Cristiano Lavoratori e della Cooperativa sociale Tèchne.





Lo spettacolo si configura come un appuntamento celebrativo aperto alla comunità, concepito per raccontare attraverso l’arte e il movimento un viaggio di crescita, superamento delle difficoltà e costruzione di nuove consapevolezze.

È proprio con questa stessa visione trasformativa che l’Associazione “Doniamo un Sorriso – Smile Live” ETS ha portato avanti il percorso: “Voci in scena – raccontarsi, crescere, appartenere“. Si è trattato di un laboratorio di teatro educativo e di inclusione sociale dedicato a bambini e adolescenti dai 3 ai 15 anni che vivono in comunità per minori presenti sul territorio palermitano.





Il laboratorio, attraverso giochi di fiducia, esercizi di espressione corporea, improvvisazione e storytelling, ha guidato i partecipanti nel percorso di esplorazione e gestione delle proprie emozioni.

Gli obiettivi centrali del percorso hanno voluto favorire il benessere psicologico, rafforzare l’autostima e la fiducia nelle proprie capacità, sviluppando al contempo empatia, ascolto attivo e competenze relazionali fondamentali per abbattere l’isolamento sociale.

Il progetto ha beneficiato, inoltre, di un significativo apporto volontario per il coordinamento e la strutturazione delle attività, confermando l’impegno dell’Associazione nel garantire interventi educativi di alta qualità per la comunità.

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

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