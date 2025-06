La manifestazione indetta per sabato 28 arriverà sotto la presidenza della regione a Piazza Indipendenza per richiedere la recessione degli accordi con il governo sionista di Netanyahu.





Palermo torna a mobilitarsi per il popolo palestinese, con una manifestazione indetta dalla comunità palestinese insieme a varie realtà sociali, associative e studentesche per richiedere alla regione Sicilia l’immediata interruzione delle collaborazioni militari, istituzionali e commerciali con Israele.

A seguito dei bombardamenti da parte dell’esercito israeliano in Iran, in Libano, in Siria, e degli incessanti i bombardamenti sulla striscia di Gaza, interi settori della società civile ed enti locali hanno espresso sempre più fermamente la loro contrarietà alla guerra e al genocidio palestinese. Nessun segnale, però, dall’Assemblea Regionale Siciliana.

Di seguito il testo di indizione della rete di solidarietà al popolo palestinese di Palermo per la manifestazione indetta sabato 28 giugno alle 17.30 dal Foro Italico (lungomare Arafat):

“È il momento di far sentire ancora una volta nostra voce. È il momento di stare dalla parte della giustizia, della libertà, della resistenza. Mentre continuano le aggressioni militari di Israele in Palestina e in tutto il Medio Oriente, non possiamo restare in silenzio. La Sicilia deve dire BASTA alla complicità con chi bombarda, occupa e reprime. L’escalation di guerra continua ad alimentare profitti miliardari sulle industrie belliche, e l’Italia continua a essere responsabile e alleata delle forniture di armi all’entità sionista: le basi militari di Sigonella, quella americana del Muos a Niscemi, sono solo alcuni dei punti da cui la guerra passa dalla nostra isola attraverso il Mediterraneo. Scendiamo in piazza per chiedere alla Regione Siciliana di rompere ogni accordo con il governo Netanyahu. Basta cooperazione militare, commerciale e istituzionale. Basta silenzi, basta ipocrisie. La nostra terra non sarà mai complice di chi semina morte.

Palermo, città mediterranea e solidale, si unisce alla resistenza dei popoli oppressi.Porta con te bandiere palestinesi, cartelli, voce e determinazione. Facciamo rumore per costringere le istituzioni a prendere una posizione chiara e netta. Facciamo sentire che il popolo siciliano è dalla parte della Palestina.

Palestina Libera – Sicilia Complice Mai!”

Luogo: Lungo Mare Arafat, Foro Italico, Foro Italico Umberto I, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.