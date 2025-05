Un trionfo indimenticabile quello appena conquistato ai Cantieri culturali della Zisa nelle fasi territoriali dei campionati di imprenditorialità 2025 per l’Istituto Tecnico Tecnologico “Ettore Majorana” di Milazzo.



In un clima di euforia giovanile e festoso fermento, i giovani studenti delle classi terze dell’istituto mamertino hanno partecipato, confrontandosi con 54 team, a “NEXT GI – Start-up Competition”, iniziativa organizzata dal Comitato Regionale Giovani Imprenditori di Confindustria Sicilia, in collaborazione con Junior Achievement Italia, riportando numerosi premi e prestigiosi riconoscimenti.



La classe 3A CM, guidata dalla docente tutor Gioacchina Cappellano, vince il premio Migliore mini impresa siciliana con la start-up Recyflame JA che ha realizzato Flamea, un accendi fuoco ecologico e sostenibile, efficace e rispettoso dell’ambiente, utilizzando materiali di scarto quali foglie secche e grasso animale e volerà a Bergamo per la fase nazionale dei campionati di imprenditorialità. Vince, inoltre, il premio migliore stand e il premio migliore finalista pitch battle!



Bottino ricco e grande soddisfazione per l’istituto che porta a casa ulteriori premi: per la classe 3A ITQ, guidata dal docente tutor Salvatore Barbara, il premio NEXT GI e un assegno dell’importo di 1000 Euro offerto dal gruppo giovani imprenditori di Confindustria Sicilia per la realizzazione Safe Band, un braccialetto NFC pensato per i lavoratori, capace di fornire in pochi secondi informazioni mediche fondamentali in caso di emergenza e perfettamente integrante nei protocolli di sicurezza, a miglioramento dei tempi di intervento e della tutela della salute nei luoghi di lavoro; premio migliore finalista Pitch Battle alle classi: 3B TL guidata dal docente tutor Nicola Conte, 3A CR guidata dal docente tutor Orazio Musumeci e 3C BS guidata dalla docente tutor Irma Saraò.



“L’attività di elaborazione e coordinamento di una strategia aziendale a partire da un’idea imprenditoriale, ovvero Impresa simulata, caratterizza il percorso formativo orientativo di un istituto che, nell’irrobustire la propria progettualità a supporto dell’imprenditorialità giovanile, sviluppa competenze e conoscenze spendibili nel mondo del lavoro e in quello universitario” – commenta il Dirigente Scolastico, prof. Bruno Lorenzo Castrovinci, che nel ringraziare gli studenti e i docenti del Majorana per lo straordinario risultato ottenuto, il lavoro di squadra, l’entusiasmo e la dedizione sottolinea la validità di aver puntato su innovazione, creatività e spirito imprenditoriale quali strumenti concreti di crescita e formazione





