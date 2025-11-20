Palermo diventa laboratorio di innovazione e formazione digitale grazie a IRSEI ETS, ente del Terzo Settore con sede in città, che dà il via alla fase di test della nuova piattaforma e-learning, sviluppata nell’ambito del progetto europeo Erasmus+ Digitmi(Project n. 2023-1-AT01-KA220-ADU-000153178).

La piattaforma, nata dalla collaborazione tra le organizzazioni partner europee, mira a rafforzare le competenze digitali e imprenditoriali dei cittadini interessati ad avvicinarsi al mondo dell’impresa online e di piccoli imprenditori o aspiranti tali.

Durante questa fase di test, che inizia il 20 novembre, i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare in anteprima i contenuti della piattaforma e contribuire al suo perfezionamento con suggerimenti e feedback.





DIGITMI offre un percorso formativo interattivo, accessibile e gratuito, che combina videolezioni, esempi pratici ed esercizi mirati.

La piattaforma è suddivisa in sei corsi, ognuno incentrato su un tema specifico:

Comunicazione e promozione online

Strumenti di business

Fondamenti di un business plan

Il tuo business plan ideale

Creare un negozio online

Competenze trasversali per imprenditori





Grazie a questi moduli, i partecipanti impareranno a promuovere il proprio brand, creare uno shop online, gestire un team efficace e costruire un business plan completo e sostenibile.

Il 20 novembre, dalle 15:00 alle 18:00, si terrà la fase di test online della piattaforma sviluppata all’interno del progetto DIGITMI.

Partecipare è semplice: basta compilare il form di registrazione per accedere gratuitamente ai corsi, sperimentare i contenuti e contribuire al miglioramento della piattaforma in vista delle future sessioni di mentoring personalizzate.

Una volta completata la fase di test, IRSEI ETS organizzerà delle sessioni di mentoring online, pensate per accompagnare i partecipanti passo dopo passo nella creazione del proprio business plan digitale.





Il pilot test si terrà online oggi, 20 novembre, dalle 15:00 alle 18:00.

La partecipazione è gratuita, ma è necessario registrarsi compilando il form disponibile al link: https://forms.gle/Nh2Vsb8H6xEjNKmX7

Un’occasione unica per imparare, contribuire e diventare protagonisti della trasformazione digitale che parte proprio da Palermo.

Per ulteriori informazioni sul progetto Digitmi vi invitiamo a consultare il sito web di progetto: https://digitmi.infoproject.eu/it/

Per qualsiasi dubbio o domanda scrivete a irene.barone@irsei.org

