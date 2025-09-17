Il quartiere della Kalsa di Palermo in festa per la “Santuzza”. Nel mese dedicato a Santa Rosalia il programma entra nel vivo con una serie di iniziative e momenti di preghiera organizzati dalla venerabile confraternita di Santa Rosalia dei Sacchi e del Pellegrino e da don Giuseppe Di Giovanni, parroco di Santa Maria della Pietà alla Kalsa e rettore del Santuario di Santa Teresa.

Sabato 20 settembre alle ore 18, monsignor Gaetano Tulipano, parroco di Sant’Antonio Abate e canonico statutario del capitolo della Cappella Palatina celebrerà una messa e a seguire, alle 18.30, l’associazione sbandieratori città di Caccamo animerà le vie del quartiere con partenza da piazzetta Porta Reale.







La giornata clou dei festeggiamenti è quella di domenica 21 settembre. Alle ore 10, solenne concelebrazione eucaristica presieduta da monsignor Giovanni Cassata, delegato arcivescovile confraternite di Palermo e animata dal coro Kemonia, diretto dal maestro Salvo Scinaldi.

Nel pomeriggio, alle ore 17, la processione che partirà dalla chiesa di Santa Maria della Pietà di via Torremuzza e alle ore 18 raggiungerà il Foro Italico (lato panchine in ceramica) per l’omaggio floreale ai caduti in mare durante la prima guerra mondiale, alla presenza di autorità civili e religiose.

La processione proseguirà per le vie del quartiere e alle 22.30 si concluderà con la benedizione finale e il rientro in chiesa.

Luogo: Foro Italico, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.