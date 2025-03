“Compiti particolarmente complessi quelli riservati alle U.O.P.I., le Unità Operative di Primo Intervento della polizia di Stato, attive nell’arco delle 24 ore e sempre a disposizione, da Palermo, per tutte le province siciliane. Dagli interventi antiterrorismo ad altri solo apparentemente più semplici ma che richiedono, invece, un’alta specializzazione”. Lo ha detto Giovanni Assenzio, segretario provinciale Uil polizia di Stato Palermo, che ha voluto sottolineare l’immediato intervento dello speciale corpo di polizia dipendente dalla Direzione centrale anticrimine nazionale che, nel cuore della notte, si è immediatamente reso disponibile per dirigersi ad Adrano. In particolare si trattava di un uomo che, in evidente stato di alterazione, si era barricato in casa mettendo a rischio l’incolumità pubblica, lanciando di tutto in strada.





“Si tratta di operazioni che premiano un addestramento particolarmente lungo e complesso volto esclusivamente al rispetto della legalità ed alla tutela della incolumità pubblica. Chi si era barricato in quella casa – ha aggiunto Assenzio – non era in quei momenti in grado di ascoltare la richiesta di mediazione portata avanti dalla questura di Catania, rendendosi così necessario l’intervento della U.O.P.I. di Palermo che, con l’irruzione nell’appartamento, ha risolto una questione decisamente delicata, non solo per chi in strada”.





La Uil polizia di Stato di Palermo, sottolinea come l’intervento degli operatori dell’Unità di primo intervento è volto a proteggere l’incolumità pubblica prendendo, però, tutte le possibili precauzioni per tutelare l’incolumità del presunto reo”.

“Siamo orgogliosi dei nostri Corpi speciali – ha concluso Assenzio – come di tutte le altre diramazioni della polizia di Stato. Pur avendo in dotazione equipaggiamenti particolari così come richiedono i casi affrontati la U.O.P.I. interviene sempre in difesa dei cittadini”.





