L’Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza (Ipab) Principe di Palagonia e Conte Ventimiglia ha pubblicato un Avviso per l’assegnazione in godimento come locazione dell’immobile di proprietà dell’Istituto in via Giuseppe Maggiore Amari n. 13, denominato “Padiglione Biondo”, a Palermo.

Oggetto dell’Avviso è l’individuazione del contraente locatario che assumerà a suo carico anche la valorizzazione dell’immobile mediante lavori di riqualificazione e ristrutturazione edilizia e utilizzazione a fini economici, con la corresponsione di un canone annuo di locazione all’IPAB.

L’Avviso è pubblicato sulla piattaforma e-procurement della Regione Siciliana https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it/gare/index.php e sul sito istituzionale dell’IPAB www.ipabpalagonia.it nella sezione “Bandi di Gara e Contratti” della Amministrazione Trasparente e per estratto all’Albo Pretorio del Comune di Palermo.

Il termine ultimo per la presentazione delle richieste di partecipazione all’Avviso pubblico scade alle ore 12 del giorno 30 maggio 2025.

Il Commissario Straordinario, avv. Felice Crosta

