Ieri, 6 Agosto, si è svolta la presentazione ufficiale dei nuovi dirigenti provinciali dell’Udc per la provincia di Palermo, alla presenza dell’On. Decio Terrana, Segretario Regionale dell’Udc Sicilia, del Coordinatore Provinciale Dott. Paolo Franzella e della Prof.ssa Clara Polito, Coordinatrice Provinciale delle Donne UDC.

E’ stato presentato il nuovo assetto, con il quale il partito consolida la propria struttura territoriale, aprendo le porte a figure di alto profilo professionale, umano e valoriale, che condividono l’impegno per una politica ispirata ai principi della Dottrina Sociale della Chiesa e radicata nel territorio.





Ecco i nuovi dirigenti che entrano a far parte della squadra provinciale dell’Udc:

• Ing. Alessandro Di Giuseppe, con delega ai Lavori Pubblici;

• Ing. Paolino Scibetta, con delega alla Protezione Civile, Ambiente e Territorio;

• Dott.ssa Jakeline Puccio, con delega alle Politiche dell’Integrazione e dell’Inclusione Sociale;

• Sig. Antonio Sapienza, con delega ai Beni Culturali.





“Con grande soddisfazione accogliamo l’ingresso di queste nuove e preziose risorse, che porteranno nuova linfa e professionalità alla nostra azione politica sul territorio – trasmette il Coordinatore Provinciale di Palermo, Dott. Paolo Franzella – La loro presenza rafforza il nostro impegno a costruire un dialogo autentico con le comunità, promuovendo una politica fatta di ascolto, coerenza e progettualità. L’UDC a Palermo si prepara a vivere una nuova stagione di rilancio, sempre al fianco dei cittadini.”





I nuovi ingressi rappresentano tutti professionisti con competenze specifiche e comprovate esperienze nei rispettivi ambiti, uniti da un comune spirito di servizio e da un forte senso di responsabilità verso le comunità locali.

“L’ingresso di queste nuove figure rappresenta un passo importante per l’Udc in Sicilia e, in particolare, nella provincia di Palermo – dichiara l’On. Terrana – Stiamo costruendo una squadra coesa, competente e motivata, capace di affrontare le sfide del presente con visione e concretezza. Queste nomine testimoniano la volontà del nostro partito di valorizzare i talenti del territorio, coinvolgendo persone preparate, animate da ideali forti e da un sincero desiderio di contribuire al bene comune. L’Udc si conferma oggi più che mai punto di riferimento per chi crede in una politica moderata, etica, solidale e propositiva. Auguro ai nuovi dirigenti un proficuo lavoro: sono certo che sapranno onorare con impegno e dedizione il ruolo che oggi assumono.”

Luogo: Assemblea Regionale Siciliana, Piazza del Parlamento, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

