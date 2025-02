“Il sequestro di ingenti quantitativi di più tipologie di sostanza stupefacente, avvenuto nelle scorse ore ed attuato dai “Falchi” della sezione “Contrasto al crimine diffuso” della Squadra mobile di Palermo, è un esempio non solo di professionalità ma anche della capillare presenza della polizia di Stato che riesce ad operare con discrezione pure nelle zone di Palermo più difficili da penetrare”. Lo ha detto Giovanni Assenzio, segretario provinciale Uil polizia di Palermo, dopo il sequestro di ben 5.000 pillole di anfetamina, 10 chili di eroina e 15 di cocaina.





Il sequestro ha fatto seguito alle indagini condotte dagli stessi Falchi nel quartiere di Ballarò, ossia uno dei posti più trafficati del centro storico della città che risente, purtroppo, della presenza di commerci illegali tra cui proprio quello dello smercio della droga.

“Gli agenti della sezione Falchi – ha aggiunto Assenzio – sono riusciti a non farsi notare giungendo, infine, a colpo sicuro nella casa ove era custodita la droga e arrestando la presunta custode. Per capire cosa significa operare in quella zona, basti considerare il fitto intreccio di vicoli spesso disposti a “pianta romana”, ossia perpendicolari fra loro e facili, pertanto, da controllare con delle vedette che sempre, in questi casi, ci sono”.





La Uil polizia Palermo ricorda come nei giorni scorsi si erano raggiunti altri importanti risultati nella stessa zona della città.

“Il quantitativo di droga custodita in quella casa era sufficiente a soddisfare un’ampia richiesta della città, per non parlare del valore di mercato che essa avrebbe assunto. Agli agenti della sezione Falchi e a tutti gli operatori che giornalmente operano per la difesa della legalità, va l’encomio della Uil polizia”.

