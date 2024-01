La nascita del “Comitato per i Diritti dei Cittadini” segna un passo significativo nella politica e nella società civile. Questo comitato è stato creato con l’obiettivo principale di rinnovare e rilanciare i consigli di quartiere, un’iniziativa volta a ripristinare un livello di decentramento che negli anni è andato a scemare.

“Uno degli aspetti più notevoli di questa iniziativa è l’enfasi sulla rifondazione dei consigli di quartiere. Questi consigli, una volta erano un punto di riferimento fondamentale per la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica locale, sono andati incontro a un progressivo declino. Attraverso il comitato si vuole riportarli alla loro antica gloria, riconoscendoli come strumenti cruciali per facilitare il dialogo e la collaborazione tra i cittadini e le istituzioni”. A dirlo è Angelo Figuccia Presidente del Comitato per i diritti dei cittadini -.

“La strategia per il rinnovo dei consigli di quartiere si concentra su diversi pilastri. Innanzitutto, si prevede un approccio inclusivo, che incoraggi la partecipazione di tutti i settori della società, indipendentemente dalla loro posizione economica o dallo status sociale. Questo approccio è fondamentale – prosegue Figuccia – per garantire che le decisioni prese riflettano veramente le esigenze e le speranze di tutti i cittadini”.

“In secondo luogo, il comitato si propone di utilizzare metodi moderni e innovativi per riunire le persone e stimolare il dialogo. Questo potrebbe includere l’uso di piattaforme digitali per incontri virtuali, – continua Figuccia – così come eventi pubblici e iniziative sul territorio per promuovere un coinvolgimento attivo”

“In sintesi, il “Comitato per i Diritti dei Cittadini” – Conclude Figuccia – rappresenta una nuova speranza per rafforzare la democrazia locale e migliorare la qualità della vita nei quartieri a costo zero per le casse pubbliche. Con la sua visione di rinvigorire i consigli di quartiere, il comitato si propone di creare un ponte più forte tra i cittadini e le istituzioni, incoraggiando una partecipazione più attiva e inclusiva nella vita pubblica”.

