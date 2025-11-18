Dal 7 all’11 novembre 2025, CEIPES – Centro Internazionale per la Promozione dell’Educazione e lo Sviluppo – ha ospitato a Palermo la propria edizione locale del DigiEduHack, l’hackathon internazionale promosso dalla Commissione Europea nell’ambito del Piano d’Azione per l’Istruzione Digitale 2021-2027.

Per il quinto anno consecutivo, DigiEduHack ha riunito studenti, docenti e innovatori da tutta Europa per co-progettare soluzioni digitali capaci di rispondere alle grandi sfide dell’educazione, della sostenibilità e della società.





All’edizione 2025 organizzata da CEIPES hanno partecipato 28 studenti tra i 17 e i 19 anni, tutti provenienti dal Liceo Linguistico “Ninni Cassarà” di Palermo. Suddivisi in sei team, i ragazzi hanno lavorato per 24 ore distribuite in tre intense giornate di attività, affiancati da mentor e formatori e coinvolti in workshop su Design Thinking, Benessere Mentale e Intelligenza Artificiale Responsabile.

La sfida lanciata quest’anno, dal titolo “AI for Good – Artificial Intelligence for Social Impact”, chiedeva ai partecipanti di immaginare modi creativi, etici e inclusivi per utilizzare l’Intelligenza Artificiale a beneficio della comunità scolastica e della società.

A conquistare la giuria è stato Team Moonlight con “Mindly”, un’app gratuita che utilizza l’Intelligenza Artificiale per supportare il benessere accademico ed emotivo degli studenti.





L’app permette di:

generare mappe concettuali e riassunti,

offrire spiegazioni personalizzate dei contenuti di studio, senza sostituire i metodi didattici tradizionali, ma integrandoli.

Mindly pone inoltre una forte attenzione alla salute mentale: gli studenti possono dialogare con l’AI per gestire momenti di stress e ansia e, quando necessario, essere indirizzati verso professionisti qualificati per un supporto più approfondito.

Il progetto è stato pensato inizialmente per la comunità scolastica del “Ninni Cassarà”, ma è concepito per essere utilizzato anche da studenti delle scuole medie, superiori e università, come strumento gratuito, inclusivo e di sostegno allo studio e al benessere psicologico.

Nel coworking space di CEIPES, gli studenti hanno vissuto un vero e proprio laboratorio di innovazione: sessioni di brainstorming, momenti di riflessione sui temi etici dell’AI, attività di progettazione e confronto continuo con i mentor.





L’atmosfera è stata viva e collaborativa, con pause caffè e pranzi condivisi che hanno contribuito a creare una forte comunità di giovani innovatori. Le idee sviluppate durante il DigiEduHack hanno mostrato come le nuove generazioni siano pronte a utilizzare il digitale non solo per imparare, ma anche per migliorare la qualità della vita a scuola e promuovere inclusione e benessere.

Il DigiEduHack è un’iniziativa finanziata dall’Unione Europea e gestita dall’European Institute of Innovation and Technology (EIT), con il coordinamento di EIT Culture & Creativity. L’evento collega migliaia di partecipanti in tutto il mondo, offrendo una piattaforma per sviluppare soluzioni che possano plasmare il futuro dell’educazione nell’era digitale.

L’edizione 2025 a Palermo conferma il ruolo di CEIPES come punto di riferimento locale e internazionale per l’innovazione educativa, e dimostra come la città possa essere un motore di creatività giovanile e cambiamento sociale.

CEIPES è già al lavoro per rilanciare l’iniziativa nel 2026, con l’obiettivo di coinvolgere un numero sempre maggiore di scuole e studenti del territorio.

Invitiamo la cittadinanza e i media locali a seguire i canali social ufficiali di CEIPES per rimanere aggiornati e scoprire in anteprima il tema della prossima sfida DigiEduHack.

Luogo: Palermo, Via Francesco Maria Alias, 20, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.