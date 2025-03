Palermo ospita un concerto di beneficenza per le Malattie Neuromuscolari.

Concerto di beneficenza in occasione della GMN 2025 organizzato da AIM Sezione di Palermo, al Conservatorio Scarlatti di Palermo.

Palermo si prepara ad accogliere un evento musicale di grande valore artistico e sociale. Il prossimo 22 marzo 2025, in occasione dell’Ottava Giornata delle Malattie Neuromuscolari, l’Associazione Italiana Miastenia e Malattie Immunodegenerative Amici del Besta ODV – Sezione di Palermo organizza un concerto di beneficenza a ingresso libero, fino a esaurimento posti. L’appuntamento è fissato per le ore 16:00 presso il Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo.

L’evento rappresenta un’importante iniziativa di sensibilizzazione sulle malattie neuromuscolari, attraverso il linguaggio universale della musica. Il programma prevede l’esecuzione di opere di Fryderyk Chopin e Antonín Dvořák, interpretate da talentuosi musicisti.

Un programma di grande spessore artistico

Il concerto offrirà al pubblico la possibilità di ascoltare il Trio op. 8 in sol minore di Chopin, articolato nei seguenti movimenti: Allegro con fuoco; Scherzo-Vivace; Adagio sostenuto ; Allegretto

A eseguire il brano saranno Claudia Orlowska al violoncello, Mattia Arculeo al violino e Francesco Patanè al pianoforte.

A seguire, il programma prevede due celebri Danze Slave per pianoforte a quattro mani di Antonín Dvořák: Op. 72 n. 2 e Op. 46 n. 8

Queste suggestive composizioni saranno eseguite dal duo pianistico Giuliana e Mario Arcidiacono.

Musica e solidarietà per una causa importante

Il concerto si inserisce nell’ambito della Giornata delle Malattie Neuromuscolari (GMN), un’occasione per accendere i riflettori su patologie che colpiscono migliaia di persone e per promuovere la ricerca scientifica e l’assistenza ai pazienti.

L’Associazione Italiana Miastenia e Malattie Immunodegenerative Amici del Besta ODV da anni è impegnata nel sostegno ai pazienti e alle loro famiglie, offrendo supporto e contribuendo alla diffusione della conoscenza su queste malattie rare.

Grazie a questa iniziativa, arte e solidarietà si uniscono in un evento imperdibile per tutti gli amanti della musica e per chi desidera dare il proprio contributo. L’ingresso è gratuito, i posti sono limitati.

Luogo: Conservatorio Alessandro Scarlatti, Via Squarcialupo, 45, PALERMO, PALERMO, SICILIA

