Un forte e accorato appello per la pace nel mondo parte da Palermo. I padri Camilliani e la venerabile confraternita degli invalidi e mutilati di guerra hanno organizzato, in occasione del venerdì Santo, un importante momento di preghiera. L’appuntamento è per il 29 marzo, alle ore 21.30, al sacrario dei caduti in via Scarlatti, nei pressi del teatro Massimo. Si pregherà affinché possano cessare i venti di guerra che minacciano l’umanità, in Ucraina, sulla striscia di Gaza in Medio Oriente e in tanti altri luoghi della terra dove tanti bambini subiscono il dramma dei combattimenti che provocano tante vittime tra la popolazione e fanno lievitare il numero di nuovi invalidi e mutilati. “Eleviamo al Signore un grido accorato di preghiera per supplicare la pace mondiale” scrivono gli organizzatori invitando la cittadinanza a partecipare numerosa. Ad animare il momento di preghiera saranno Padre Salvatore Pontillo, superiore dei padri Camilliani di Palermo e Don Giuseppe Di Giovanni, parroco di Santa Maria della Pietà e rettore del santuario di Santa Teresa alla Kalsa. Saranno presenti autorità religiose, civili e militari.

