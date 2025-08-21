Tipo segnalazione: Disservizio

Buongiorno, questa è la situazione oggi di alcuni dei pronto soccorso di Palermo.

Purtroppo non si può commentare, bisogna stendere un velo pietosissimo, purtroppo subiamo di chi ha il dovere di prendere decisioni, e non è in grado di farlo.





Le soluzioni non vengono prese , il personale medico è del tutto “insufficiente ” e quello che riescono a fare oggi, meritano molto rispetto, e molto spesso sono oggetto di pura violenza.





Cordiali saluti





Francesco Paolo Arduino

