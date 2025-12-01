Oggi, lunedì 01/12/2025, alle ore 10:00, presso la Sala Convegni della Direzione Regionale per la Sicilia della Agenzia delle Entrate, in Via Wilhelm Konrad Roentgen, 3 a Palermo, si terrà la cerimonia di intitolazione della Sala dedicata alla memoria del Beato Rosario Livatino, Magistrato della Repubblica Italiana.

All’evento parteciperanno Il Viceministro Maurizio Leo, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone, il Sostituto Procuratore Antimafia e Antiterrorismo d’Italia Nino Di Matteo, L’Arcivescovo metropolita di Palermo Corrado Lorefice, il Comandante interregionale della Guardia di Finanza Giuseppe Magliocco.



Per Confintesa sono stati inviati il Segretario Confederale Nazionale Dr. Domenico Amato e dirigenti sindacali Dr. Giovanni Di Pisa La Barbera e Iacolino.

“E’ un grande onore per me e Confintesa tutta essere stati invitati a questo prestigioso evento, alla presenza di numerose autorità di spicco nel panorama nazionale, il Giudice Livatino esempio di lotta antimafia e di vita cristiana, molto legato al movimento dell’azione Cattolica, è stato per questa terra martoriata, un esempio di vita civile e religiosa, quale migliore occasione di questa per ricordarlo intitolandogli una prestigiosa sala presso la sede regionale della Agenzia delle Entrate”, così dichiarano il Dr. Domenico Amato Segretario Confederale Nazionale di Confintesa e il Dr. Giovanni Di Pisa Responsabile Regionale di Confintesa Agenzia delle Entrate Sicilia.

